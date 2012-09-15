وحدت کلمه اولویت اول مسلمانان باشد

آیت الله اسد الله ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسلمان باید اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنند، افزود: در پی ساخت فیلم اهانت به پیامبر اسلام(ص) مسلمانان جهان باید یک صدا و یک زبان با وحدت کلمه نفرت خود را از آمریکا و همپیمانان آن اعلام کنند.

وی تصریح کرد: طی چند روز گذشته شاهد این اتحاد و همزبانی میان مسلمانان جهان هستیم که به طور حتم چنین اتحادی باعث خواهد شد که اینگونه رفتارها دیگر تکرار نشود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به ایجاد فضایی مناسب در کشورهای مسلمان جهان تاکید کرد: باید به فضایی دست پیدا کنیم که دیگر هیچکس به خود جرات بی حرمتی به مقدسات مسلمانان را ندهد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: کینه دیرینه به مسلمانان باعث بروز چنین اتفاقات و ساخت چنین فیلمی شده و امروز نیز شاهدیم که چگونه کشورهای مسلمان سراسر دنیا اعتراض و خشم خود را نسبت به توهین به مقدسات مسلمانان اعلام می کنند.

وی افزود: گرایش مردم دنیا به خصوص مردم آمریکا به اسلام باعث شده که دشمنان اسلام از این حرکت بترسند و راه های دیگر را برای جلوگیری از این گرایش انتخاب کنند.