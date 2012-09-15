ایجاد جهان شهر گردشگری توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شفیعی سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری و بین المللی طرلاب که این منطقه را به علاوه یک شهر فرودگاهی، جهان شهر گردشگری می نامد روز شنبه در نشست خبری گفت: فعالیتمان را از سال 69 با سرمایه گذاری در بخش گرشگری و هتلداری جزیره کیش آن هم به صورت تصادفی آغاز کردیم. بیشتر سرمایه گذاران تمایل دارند جایی کار کنند که سوددهی بیشتر و دردسر کمتری داشته باشد به همین دلیل ما در بخش گردشگری رقیب کمی داریم و توانسته ایم در این مدت بیشترین اتاقهای صنعت گردشگری را بسازیم.

وی بیان کرد:‌ سرمایه گذاری در صنعت گردشگری باعث شده است تا امروز بدون مشارکت دولت به صورت خصوصی و تنها با مشارکت مردم بزرگترین شهر گردشگری را در نزدیکی شهر قم ایجاد کنیم.

شفیعی افزود: در منطقه بین المللی گردشگری طرلاب 52 هتل ساخته خواهد شد که در فاز نخست آن 400 سوئیت آپارتمان در حال ساخت است. همچنین در فاز اول 3 هزار و 500 هکتار زمین از 13 هزار هکتار در نظر گرفته شده برای پروژه، به تصویب رسیده است.

سرمایه جهان شهر گردشگری بیان کرد: در این منطقه نمونه گردشگری غیر از هتل، کمپ ورزشی سه هزار نفری، حیات وحش، مراکز تجاری خدماتی، اداری، رستوران سنتی با معماری صفوی و هخامنشی، استخر و سونا و بازار 400 غرفه ای صنایع دستی ایجاد می شود.

شفیعی با اعلام اینکه فاز نخست این پروژه توسط رئیس مجلس روز بیست و دوم بهمن سال 89 آغاز شده است، گفت: ‌امید داریم این پروژه را منطقه نمونه گردشگری آن در 3 فاز و شهر فرودگاهی نیز در 5 فاز احداث خواهد شد، در مدت 10 سال به پایان برسانیم.

وی گفت:‌ منطقه ای که برای این پروژه در نظر گرفته ایم از نظر آب و هوایی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد به فرودگاه بین المللی قم و امام خمینی (ره) نزدیک است و در محل تردد بسیاری از مسافرین شهرهای کشور قرار گرفته است.

سرمایه جهان شهر گردشگری ادعا کرد: این پروژه تنها با کمک مشارکتهای مردمی آن هم از طریق خرید سهام شرکت به پایان می رسد.

وی مبلغ هر سهم این پروژه را یک میلیون تومان عنوان کرد و گفت:‌ کسانی که از این پروژه با خبر هستند و به شرکت ما اعتماد دارند سهام این پروژه را خریداری کرده و می کنند به این ترتیب می توان گفت این پروژه بزرگترین پروژه ای است که با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی به سرانجام می رسد.

سرمایه جهان شهر گردشگری گفت: در شهرهای اروپایی فرودگاهها نزدیک به هم هستند و ایجاد فرودگاه این پروژه نیز موازی کاری با فرودگاههای نزدیک به آن نخواهد بود.

شفیعی در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند ورود 7.5 میلیون گردشگر خارجی به کشور آرزویی دور است و شما چگونه می توانید به سوددهی این پروژه اطمینان داشته باشید، گفت: ‌تمام تحریمها و مباحثی که در نقض ورود گردشگر به کشور مطرح می شود را رد می کنم چرا که معتقدم با وجود همه تحریمها ایران می تواند بیش از 7.5 میلیون گردشگر بیاورد و اگر ما نتوانیم این کار را انجام بدهیم از بی عرضگی خودمان است.

وی در پاسخ به این سئوال که پروژه هتلداری شرکت ارم کیش در جزیره کیش مجاورت باغ وحش است و شما نسبت به تخریب باغ وحش به سازمان منطقه آزاد کیش اعتراض کردید، گفت:‌ برخی با این استدلال که باغ وحش بو می دهد آن را تخریب کردند و به جای آن مجوز ساخت مجتمعهای تجاری را دادند. این در حالی است که هم اکنون مجتمعهای تجاری موجود در جزیره سودده نیستند با این حال باز هم مجتمع تجاری ساخته می شود از سوی دیگر در باغ وحش که یکی از بهترین زمینهای جزیره بود تعدادی درخت کهنسال نیز وجود داشت که اگر سازمان منطقه آزاد کیش بخواهد دوباره آنها را احیا کند باید هزینه های سنگینی بپردازد.