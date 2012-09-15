تایید حکم قصاص پسر شرور

به گزارش خبرنگارمهر، دراین پرونده محمد متهم است درتاریخ 17 تیر ماه سال 89 در جریان یک نزاع در منطقه گلبرگ، دوست خود به نام محمد علی را به قتل رسانده است.

یکی از شاهدان ماجرا نیز گفت : با محمدعلی در حال صحبت بودیم که پسر شرور او را از پشت سر با ضربه های چوب زد.

پسر شرور پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: شب حادثه یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت،محمد علی، برادرم را به شدت کتک زده است. من هم عصبانی شده و با برداشتن چوب سراغ مقتول رفتم. او سر کوچه شان نشسته بود و من هم بدون اینکه حرفی بزنم با چوب ابتدا یک ضربه به سرش و بعد به سینه اش زدم. نمی دانستم که این ضربات باعث مرگ محمد علی خواهد شد به همین خاطر ازمحل فرار کردم تا آنکه ماموران مرا به اتهام قتل عمد دستگیر کردند.

پس از تحقیقات جلسه محاکمه متهم در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و قضات دادگاه با توجه به درخواست اولیای دم و اعترافات متهمان و اظهارات شاهدان ماجرا محمد را به قصاص محکوم کردند.

در ادامه پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه 20 دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند. با تایید حکم قصاص نام محمد درلیست اعدامی ها قرار گرفت و اگر او نتواند رضایت اولیای دم را بدست آورد پای چوبه دار خواهد رفت.