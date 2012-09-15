6200 دانش آموز در شهرستان ایجرود به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبرپور ظهر شنبه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس و دانشگاه های شهرستان ایجرود، اظهار داشت: هیچ مشکلی برای اجرای نظام آموزشی 3-3-6 درشهرستان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در ایجرود مدرسه دو شیفته وجود ندارد، گفت: تمامی مدارس این شهرستان درشیفت صبح فعال خواهند بود.

وی تصریح کرد: 600 دانشجو نیز در شش رشته حقوق، حسابداری، مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و مهندسی صنایع همزمان با بازگشایی دانشگاه ها مشغول تحصیل می شوند.

فرماندار ایجرود ادامه داد: امسال هزینه تحصیل تمامی دانشجویان فرزند ایثارگر، آزادگان و شهدا به صورت رایگان خواهد بود.

اکبرپور با اشاره به اجرای طرح هجرت سه گفت: تابستان امسال دو هزار و 537 نفرروز برای ترمیم و بهسازی 35 مدرسه این شهرستان فعالیت کرده اند.

