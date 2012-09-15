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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

با آغاز سال تحصیلی؛

6200 دانش آموز در شهرستان ایجرود به مدرسه می روند

6200 دانش آموز در شهرستان ایجرود به مدرسه می روند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ایجرود گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید شش هزار و 821 دانشجو و دانش آموز در این شهرستان مشغول تحصیل خواهند شد که از این تعداد، شش هزار و 221 نفر دانش آموز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبرپور ظهر شنبه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس و دانشگاه های شهرستان ایجرود، اظهار داشت: هیچ مشکلی برای اجرای نظام آموزشی 3-3-6  درشهرستان وجود ندارد.
 
وی با بیان اینکه در ایجرود مدرسه دو شیفته وجود ندارد، گفت:  تمامی مدارس این شهرستان درشیفت صبح فعال خواهند بود.
 
وی تصریح کرد: 600 دانشجو نیز در شش رشته حقوق، حسابداری، مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و مهندسی صنایع همزمان با بازگشایی دانشگاه ها مشغول تحصیل می شوند.
 
فرماندار ایجرود ادامه داد: امسال هزینه تحصیل تمامی دانشجویان فرزند ایثارگر، آزادگان و شهدا به صورت رایگان خواهد بود.
 
اکبرپور با اشاره به اجرای طرح هجرت سه گفت: تابستان امسال دو هزار و 537 نفرروز برای ترمیم و بهسازی 35 مدرسه این شهرستان فعالیت کرده اند.
 
کد مطلب 1696384

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