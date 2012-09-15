انقلاب های منطقه بیداری تمام عیار اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه موتلفه اسلامی اطلاعیه ای در مورد موج عظیم بیداری اسلامی در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم(ص) به شرح زیر است:

مردم آگاه ایران

خروش یکپارچه جهان اسلام علیه اهانت به ساحت مقدس رسول اعظم(ص) نشان داد، آنچه در جهان اسلام به عنوان بیداری اسلامی فرآیند رسیدن به حکومت دینی را طی می کند نه یک بهار عربی و نه یک بیداری انسانی است بلکه یک انقلاب و بیداری تمام عیار اسلامی است.

امروز سفارتخانه های آمریکا به عنوان راس کامل فتنه، اهانت به پیامبر اعظم، مورد هجوم مسلمانان خشمگینی است که حاضر اند جان خود را فدای پیامبر گرامی اسلام کنند.

اهانت شنیع دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساحت پاک و مقدس پیامبر اعظم(ص) دلهای مشتاق و عاشق آخرین پیامبر و فرستاده خدا را خون کرده است و احساسات پاک و صادق آنها را جریحه دار نموده است.

خیزشی که در جهان اسلام برپاست خاموش ناشدنی است و تا مجازات و پشیمانی دست اندرکاران این اهانت آشکار ادامه دارد.

امروز سفارتخانه های آمریکا در مصر، لیبی، سودان، تونس و ... در آتش خشم ملتها می سوزد. سفیر آمریکا به همراه برخی اعضای سفارت این کشور در لیبی کشته شدند. آنها که فکر می کردند لیبی با کمک ناتو و حمایت آمریکا از دیکتاتوری قذافی نجات یافت، بیایند و محصول این تحلیل خود را ببینند.

امروز جنازه سفیر آمریکا در لیبی روی دست این تحلیل گران مانده است . مگر مردم لیبی با یک میلیون حافظ قرآن اجازه اهانت به پیامبر را می دهند. مگر مردم جهان به بهانه آزادی بیان اجازه می دهند آمریکایی ها به مقدسات اسلامی و اعتقادات الهی بیش از یک میلیارد مسلمان اهانت کنند.

امروز ایران اسلامی، منطقه و جهان، یکپارچه آتش و یک صدا خشم علیه مظالم آمریکا و صهیونیسم بین الملل است. این صدا خاموش شدنی نیست و این آتش هیچ گاه بی فروغ نخواهد ماند.

حزب موتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت قیام مسلمانان جهان علیه استکبار جهانی عمل زشت و شنیع اهانت به پیامبر گرامی اسلام را محکوم می کند و تا پای جان در برابر این ظلم آشکار خواهد ایستاد.