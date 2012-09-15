حمایت وزارت بهداشت از بازیهای رایانه ای سلامت/ تولید 5 بازی حرکتی برای جلوگیری از چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی روز شنبه در نشست خبری سومین جشنواره ملی رسانه های سلامت که در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: امسال بر اساس دستور وزیر بهداشت جشنواره رسانه‌های سلامت به صورت ملی برگزار می‌شود. بر این اساس از این پس جشنواره رسانه‌های سلامت به صورت دائمی و سالانه در حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره ملی رسانه‌های سلامت از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره ملی رسانه‌های سلامت خبر داد و گفت: بر این اساس سعی می‌شود تا ظرفیت‌های موجود در سایر سازمان‌ها و رسانه‌ها را به سمت موضوع سلامت جلب کنیم.

رخشانی ادامه داد: آیین‌نامه برگزاری جشنواره ملی رسانه‌های سلامت بزودی به تصویب وزارت بهداشت خواهد رسید. در دبیرخانه دائمی این جشنواره نیز کمیته‌های علمی، اجرایی، داوری، روابط عمومی و مستندسازی فعال هستند و در طول سال اقداماتی مربوط به جشنواره را انجام می‌دهند.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه سال گذشته 700 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، ادامه داد: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره تا 30 آبان ماه امسال مهلت دارند که آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این جشنواره نیز روز اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رشد تولیدات سلامت در رسانه‌های دیجیتال نسبت به سال 89، گفت: رشد تولید فیلم‌های آموزشی مرتبط با سلامت سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. برگزاری این جشنواره تاثیر مثبتی در شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف داشته است.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه مراکز رشد پیش از این تنها در حوزه تجهیزات و دارو فعالیت داشته‌اند، ادامه داد: اما اکنون در این مراکز نیز فضای جدیدی در نظر گرفته شده که به سفارش وزارت بهداشت، تولیدات مختلفی برای افزایش سطح سواد سلامت جامعه داشته باشند.

وی افزود: طی دو سال گذشته تاکید جشنواره بیشتر روی رسانه‌های دیداری و دیجیتال بود. اما برای امسال رسانه‌های چاپی، نوشتاری و شنیداری نیز در نظر گرفته شده‌اند. در حوزه رسانه‌های دیداری، تولیداتی که نکات مربوط به سلامت و سبک زندگی سالم را یادآور شده‌اند می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. کتاب، نشریه، روزنامه، مجله، بروشور و ... نیز می‌توانند در قالب حوزه رسانه‌های نوشتاری به این جشنواره اثر ارسال کنند. هر نوع برنامه رادیویی مرتبط با سلامت نیز می‌تواند در حوزه رسانه‌های شنیداری در این جشنواره شرکت کند.

رخشانی افزود: بازیهای الکترونیک، نرم‌افزارهای گوناگون، شبکه‌های اجتماعی و پیامک نیز می‌توانند در قالب رسانه‌های الکترونیک به این جشنواره اثر ارسال کنند. در این دوره از جشنواره تبلیغات محیطی نیز گنجانده شده‌اند؛ به طوری که بیلبوردها و پوسترهای مرتبط با سلامت می‌توانند جزو آثار دریافتی در این جشنواره باشند.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه بخش بین‌الملل نیز در جشنواره امسال لحاظ شده‌ است، ادامه داد: این حوزه‌ها امسال گسترش بیشتری یافته‌اند.

وی افزود: تولید بازیهای یارانه‌ای سلامت از رشد 200 درصدی برخوردار بوده است. در حال حاضر نیز وزارت بهداشت از تولید سه بازی یارانه‌ای سلامت حمایت می‌کند. تفاهم‌نامه‌ای نیز با بنیاد ملی بازیهای یارانه‌ای امضا کرده‌ایم که هر بازی که در کشور تولید می‌شود، مبحث سلامت کاربر را مد نظر قرار دهد. همچنین تولید 5 بازی حرکتی با هدف کاهش رشد چاقی در جوانان و نوجوانان، در دستور کار است.

رخشانی همچنین به تفاهمنامه‌ای با اپراتور همراه اول خبر داد و گفت: به این ترتیب سامانه‌ 20115 به منظور ارسال پیامهای سلامتی که به تایید وزارت بهداشت می‌رسد، راه‌اندازی خواهد شد. همچنین حمایت از چند نرم‌افزار کاربری تلفن همراه را در دستور کار داریم که این نرم‌افزارها روی تلفن همراه نصب می‌شوند و به عنوان مثال فرد می‌تواند از طریق تلفن همراه خود از شاخص توده بدنی‌اش مطلع شود.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با اشاره به همکاریهای صورت گرفته با سازمان صدا و سیما نیز گفت: نگاه سلامت را به برنامه‌های مختلف صدا و سیما منتقل می‌کنیم، البته این موضوع مقداری زمان‌بر است.

وی همچنین از طراحی و راه‌اندازی سایت اینترنتی www.salem.ir خبر داد و گفت: تمام وب‌سایت‌ها و سایت‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان فعال بوده و به تایید وزارت بهداشت رسیده‌اند، در این سایت قرار گرفته‌اند.