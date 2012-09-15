معیشت مردم و عفاف و حجاب دو نکته مورد توجه اعضای خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور امروز با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه کشور برگزار شد .آیت الله محسنی گرکانی در سخنانی اظهار داشت: امروز در اثر فشارها و تحریمها ، مغزهای جوانان دانشمند ، بکار افتاده است و هر روز یک پدیده علمی جدید را کشف می کنند. امروز ایران در منطقه خاور میانه از نظر تولید علم اول شده است و در جهان رتبه شانزدهم را کسب کرده است . اگر ما به امید آمریکا و غرب می نشستیم این استعدادها وفکرها به کار نمی افتاد و استعدادهای جوانهای ما شکوفا نمی شد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود : فرمایش مقام معظم رهبری که اقتصاد مقاومتی را مطرح فرموده اند هم ناظر بر همین معناست .یعنی اقتصاد همراه با مقاومت ، سیاست با مقاومت ، تجارت با مقاومت ،زراعت با مقاومت و قضاوت هم با مقاومت . درست است که تحریمها در کشور ما اثر گذاشته و تلخی به همراه آورده است، اما با مقاومت همه ما، عاقبت خوشی از آن ملت ایران خواهد بود .

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدار رئیس و اعضاء مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری بیان داشت: اعضاء این مجلس به دو مطلب بسیار مهم از جمله معیشت مردم که باید دولت نسبت به مساله معیشت مردم و مهار گرانی و تورم اقدام کند و حجاب و عفاف است. متاسفانه اهمیت مساله حجاب در جامعه در حال رنگ باختن و بدحجابی در جامعه در حال رواج یافتن است . بنده هم از همین جا از رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر آموزش و پرورش تقاضا می کنم که به مساله حجاب که از ضروریات دین مبین اسلام است توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند . امنیت اخلاقی جوانان به همین خاطر با کاستی ها و چالش هایی مواجه شده است که دلیل آن اهمیت ندادن به مساله حجاب است.

آیت الله محسنی گرکانی تصریح کرد : ما شکی نداریم که دشمن با همه قوا ، با تحریمها و ابزارهای دیگر درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی و کشور ایران است اما همه ما باید با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که فرموده اند" سرمایه های ملی بکار بیفتد و نیاز به کالاهای زندگی مردم بوسیله متخصصین ایرانیی تولید و تامین گردد" با این سناریو و تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری بازار خارجی شکسته خواهد شد . البته مردم ، باید توجه داشته باشند که با حمایت از تولیدات داخلی به مروربر میزان کیفیت آن افزوده خواهد شد و کالاهای تولید داخل خواهد توانست بازارهای جهانی را تسخیر کند .

وی در پایان افزود : در هفته گذشته نشست غیر متعهدها نیز در کشورما برگزار شد و افتخاری برای ایران شد . یک روزنامه غربی ، نشست غیر متعهدها را جنگ دپیلماتیک ایران علیه غرب ارزیابی کرده و اظهار داشته : شرکت گسترده نمایندگان کشورهای مختلف در اجلاس غیر متعهدها ، نشانه بالا رفتن اعتماد کشورهای منطقه است وسیلی محکمی بر صورت دولت مردان آمریکا تلقی و ارزیابی می شود . حضور چشمگیر سران غیر متعهدها در تهران رسوایی و استکبار جهانی را در دنیا افزایش داد.

