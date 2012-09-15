جشنواره عکس زمان با راهبرد پژوهشی همراه باشد

محمد مهدی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه در برگزاری برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات عکاسی پرداختن به مفهوم زمان بی سابقه بوده است افزود: با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی که واژه زمان در خود دارد پرداختن به این موضوع باید از سوی برگزار کنندگان جشنواره ها با یک راهبرد پژوهشی همراه باشد.

وی افزود: وجود مقالات علمی برای این جشنواره الزامی است و این جشنواره بدون مقاله علمی ناقص است، چرا که این جشنواره به یک مبنای تئوریکی در حوزه نظر نیاز دارد که نپرداختن به آن از سوی متفکرین در حوزه عکاسی می‌تواند این جشنواره را در دوره‌های آینده دچار بحران کند.



رحیمیان در خصوص آثار رسیده به چهارمین جشنواره عکس زمان در اراک، اظهار داشت: آثار ارسالی در مقایسه با جشنواره‌های قبلی از نظر کیفیت از رشد قابل توجهی برخوردار بودند که این نشان دهنده روند رو به رشد این جشنواره است.

چالش زمان موضوع جالب و مهمی برای هنرمندان عکاس



وی ادامه داد: در تاریخ 170 ساله عکاسی همیشه چالش زمان مطرح بوده است و به چنگ آوردن آن موضوع جالب و مهمی برای هنرمندان عکاس بوده است.



رحیمیان برگزاری چنین جشنواره هایی را فرصتی جهت ارائه دیدگاه های مختلف هنرمندان خواند و یادآور شد: به تصویر کشیدن زمان در عکس از دشواری‌های عجیبی است که عکاسان با آن مواجه هستند.

وی تاکید کرد: یقینا اگر عکاس شناخت درستی نسبت به موضوع زمان نداشته باشد دچار سردرگمی می‌شود و آنگاه به جای عکاسی به سمت تصویرسازی روی آورده و می‌کوشد مضامینی را که ممکن است از عکاسی نتواند دنبال کند، در حالت میان رشته‌ای و بین رشته‌ای با گرافیک و تصویر سازی پیوند بزند که در این مواقع از عکاسی مستند فاصله خواهد گرفت.



رحیمیان در پایان گفت: 80 قطعه عکس برای حضور در مرحله پایانی این جشنواره انتخاب شده است.

گفتنی است چهارمین جشنواره عکس زمان با شرکت عکاسان سراسر کشور از 28 شهریور ماه آغاز می شود و به مدت دو روز ادامه دارد.

این جشنواره به میزبانی حوزه هنری استان مرکزی و با همکاری شرکت پتروشیمی شازند، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و شهرداری اراک اجرا خواهد شد.