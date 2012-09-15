کنترل مردم آمریکا با هواپیماهای بدون سرنشین ؛ نگرانی ها افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "اس اف" سوئیس در گزارشی از نگرانی و ترس آمریکاییها درباره تصمیمات مقامات کاخ سفید مبنی بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عملیاتهای داخلی و بحثها و انتقادهایی که در این راستا در ایالات متحده ایجاد شده خبرداده و نوشت : نظارت هوایی بر مردم آمریکا در حال حاضر تنها به صورت محدود امکانپذیر است. البته هواپیماهای بدون سرنشین قرار است این محدودیتها را کاهش دهند.

این سایت سوئیسی در ادامه گزارش خود نوشت : قدرت اجرایی اوباما در به زعم خود مبارزه علیه تروریسم تاکید زیادی بر کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین دارد. با استفاده از این ابزار ایالات متحده در پاکستان،افغانستان،یمن و همچنین آفریقا به شکار تروریستها می رود. البته حالا زمینه ها برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در داخل نیز در حال فراهم شدن است.

کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرده است که در آن به سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا (FAA) ماموریت داده شده است که قوانین و مقررات مربوط به عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در داخل را تضعیف کند.این سازمان باید تصمیم گیریهایی را انجام دهد که روند استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در داخل را سرعت بخشد.

این قانون یک قدم در مسیر رواج استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از طریق سازمانها و شرکتهای امنیتی خصوصی را فراهم می کند. دولت آمریکا در نظر دارد حدود 30 هزار هواپیمای بدون سرنشین را تا سال 2020 بالای سر مردم آمریکا به حرکت درآورد و برای عملیاتهای داخلی مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش واشنگتن تایمز این هواپیماهای بدون سرنشین از حداقل 110 پایگاه نظامی در 39 ایالت آمریکا کنترل می شوند.



"اس اف" در ادامه گزارش خود نوشت : جنبشهای حقوق بشری در آمریکا از جمله American Civil Liberties Union (ACLU انتقاد سختی را به این تصمیمات مقامات آمریکایی وارد کرده و اظهار داشته اند که عملیات هواپیماهای بدون سرنشین و نظارتهای الکترونیکی این هواپیماها مداخله در زندگی خصوصی شهروندان محسوب می شود، چه این امر توسط پلیس انجام شود یا توسط شرکتهای خصوصی.

"استون افترگود" از منتقدان معروف سیاستهای امنیتی آمریکا در واشنگتن تایمز این انتقاد را وارد می کند که چنین اقدامی(استفاده از عملیاتهای هواپیماهای بدون سرنشین در آمریکا) مسائل سیاسی مهمی را در زمینه نظارت ایجاد می کند.



به گفته "جان وایت هد" از کارشناسان انستیتو "Rutherford" پلیس آمریکا در حال حاضر و بر اساس اطلاعات رسمی 266 هواپیمای بدون سرنشین را در آمریکا مورد استفاده قرار می دهد. این هواپیماها در جنوب آمریکا به منظور نظارتهای مرزی مورد استفاده قرار می گیرد.

"جان وایت هد" این انتقاد را به دولت آمریکا وارد می کند که پلیس مدرن امروز در ایالات متحده مانند ارتش ظاهر شده است و تجهیزات نظامی ارتش را دریافت می کند.

"پایل کرایگ رابرت" از نویسندگان و خبرنگاران آمریکایی نیز این گونه اظهار داشته است که همه این اقدامات عمدی و آگاهانه انجام می شود و دولت آمریکا بر روی به وجود آوردن زمینه ای برای کنترل شهروندان آمریکایی کار می کند که البته بخش اعظم آنها بیکار، گرسنه و بسیار عصبانی هستند.

این سایت سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: البته این مسئله در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با علاقه مطرح نمی شود. جمهوریخواهان دفاع از امنیت داخلی با نظارتهای هوایی را رد می کنند.

