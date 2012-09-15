بررسی علل شیوع بیماریهای پوستی در علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر عمادی اظهار داشت: در این بررسی سعی کردیم مشخص شود سرطان پوست در کدام منطقه، بین چه مشاغل ، در چه سنین و جنسیتی رواج بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: امیدواریم شش ماه تا یک سال آینده نتیجه تحقیقات اعلام شود.

این متخصص بیماریهای پوست با بیان اینکه بیماریهای پوستی از طریق عوامل بیرونی و داخلی بروز می کند، گفت: پوست یکی از نشانه های مهم برای هدایت پزشک در امر تشخص و درمان بیماری است.

مازندران میزبان کنگره مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی



کنگره مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبیولوژیکی با حضور مهمانانی از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکاری سپاه پاسداران استان برگزار می شود.

دبیر علمی کنگره مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبیولوژیکی گفت: این کنگره با هدف بررسی راههای تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای ناشی از سلاحهای شیمیایی، هفدهم مهرماه امسال برگزار خواهد شد.

عمادی با بیان اینکه متولی اصلی این همایش دانشگاه علوم پزشکی مازندران است، افزود: مقالاتی که در این کنگره عرضه می شود به بررسی وضعیت جانبازان شیمیایی می پردازد.

پذیرش دانشجو در رشته ارتوپدی



معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این دانشگاه برای رشته تخصصی ارتوپدی از بین پذیرفته شدگان به صورت انتقالی، مهمانی یا تغییر رشته دستیار می پذیرد.

محمد آزادبخت با تاکید بر اینکه متقاضیان می توانند درخواست خود را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کنند افزود: متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دورنگار 2261626 ساری تماس بگیرند.