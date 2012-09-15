جشنواره اسکاتلند خونین کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبزرور، این جشنواره سه روزه نام‌های بزرگی را دور هم جمع کرده که یان رانکین و وال مک درمید از نویسندگان آثار جنایی از جمله آنها هستند. این نویسندگان با ارایه آثارشان، با دوستداران این آثار به گفتگو می‌پردازند.

به گفته دست‌اندرکاران راه‌اندازی این فستیوال، همکاری بیش از 60 داوطلب از مدرسه‌ها، کالج‌ها و دانشگاه های اسکاتلند موجب شد تا این رویداد فرهنگی شکل بگیرد.

آلکس گری نویسنده آثار جنایی از گلاسکو که موجب شکل گرفتن این جشنواره شد، گفت: این فستیوال تجربه بزرگی برای همه این داوطلب‌ها هم شد و به آنها این امکان را داد تا ببینند چگونه می‌توان یک چنین جمعی را به راه انداخت.

این جشنواره که در استرلینگ اسکاتلند برپا شده در آلبرت هال، هتل استلینگ و دانشگاه استرلینگ برنامه‌های خود را اجرا می‌کند. یکی از این برنامه‌ها بررسی ادبیات پلیسی اسکاتلند و رابطه آن با صحنه‌های بین المللی توسط یان رانکین است.

این فستیوال که فردا به کار خود خاتمه می دهد میزبان چهره های برجسته‌ای چون دنیس مینا و کریستفور بروک مه یر نیز خواهد بود.