چهار اثر از مریوان به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار اثر "پسماندها"، "ایستگاه"، "آخرین اجرا" و آقای واندال" به بخش های بین الملل و مسابقه ایران در هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه یافتند.

گفتنی است نمایش های "پسماندها" با موضوع فقر و نویسندگی و کارگردانی عزیز زادسر، "ایستگاه" با موضوع بحران غذایی در جهان و فقر غذایی نوشته مختار محمدی و فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی، "آخرین اجرا" با موضوع اعتیاد با نویسندگی و کارگردانی سوران حسینی و "آقای واندال" با موضوع ناهنجاری های شهری و تخریب محیط زیست با نویسندگی کریم خاوری و ابوالفضل محترمی و کارگردانی کریم خاوری آثار راه یافته از شهرستان مریوان به این جشنواره هستند.

سال گذشته نیز شهرستان مریوان در ششمین جشنواره چهار اثر "چنج" مختار محمدی، "برزخ شبزدگان" عزیز زادسر، "هه ناس" کریم خاوری و "دویدم و دویدم" اسماعیل زوبینه را بر روی صحنه برد.

هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از ششم تا یازدهم مهر ماه سال جاری با حضور 31 اثر از ایران و هفت کشور دیگر برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی احکام زندگی در اسلام

یک دوره 20 ساعته آموزشی احکام زندگی در اسلام با حضور جمعی از کارمندان ادارات شهرستان مریوان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این دوره که با همکاری فرمانداری شهرستان مریوان توسط جهاد دانشگاهی این شهرستان برگزار شد، ماموستا سید عبدالله حسینی به تشریح احکام اعتقادی، ‌قولی،‌ عملی و شرعی و همچنین سندهای احکام در اسلام پرداخت.

منکرات اجتماعی، تکلیف، اجتهاد و شرایط مجتهد، تقلید، صله رحم، محارم و نامحرم، انواع معاملات و آداب خرید و فروش، حدودات الهی و تعزیرات در ارتکاب مجرمان از دیگر بحث های مطرح شده در این دوره بود.

جلسه کمیسیون دانشجویی مریوان برگزار شد

در راستای بالابردن سطح فرهنگی و انجام اقدامات فرهنگی در محیط های دانشگاهی، جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان مریوان با حضور دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مریوان و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه معاون سیاسی فرمانداری شهرستان مریوان با اشاره به جایگاه علم در اسلام، بر ضرورت انجام فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها تاکید کرد.

محمد امین پور اشرافیت جامع به کارهای فرهنگی را از مقدمات ضروری برای انجام این فعالیت ها عنوان کرد و گفت: محیط دانشگاه و دانشجو مورد توجه بیگانگان است و آنها درصدد ناتوی فرهنگی هستند و باید دانشجویان و نخبگان بسیار مواظب باشند.

وی نقش و جایگاه استادان را در محیط های دانشگاهی تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: امروزه برخی از الگوهای دانشجویان، استادان دانشگاه هستند که رفتار، گفتار و پوشش آنها در اجتماع و دانشگاه مورد تقلید این قشر فرهنگی قرار می گیرد.