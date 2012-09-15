دومین تماس تلفنی مدیران ربوده شده هلال احمر با خانواده هایشان

پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دقایقی قبل خانواده 7 ایرانی ربوده شده با همسران خود گفتگوی تلفنی داشته و از صحت و سلامت آنها در لیبی آگاه شدند.

وی افزود: نخستین بارعصر چهارشنبه 10 شهریور ماه بود که خانواده های 7 عضو هلال احمر ربوده شده در لیبی با رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی و وزیر امورخارجه لیبی دیدار کردند که در این دیدار عاشور بن خیال وزیر امور خارجه لیبی خبر داد که افراد ربوده شده سالم هستند.

روز یکشنبه 8 مرداد ماه هیئتی ازسوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران متشکل از 7 نفر به دعوت هلال احمر لیبی از طریق پرواز هوایی به سمت این کشور اعزام شدند. این هیئت به صورت کاملا رسمی و با روادید از قبل تهیه شده به عنوان میهمان جمعیت هلال احمر لیبی وارد این کشور شده و در طول اقامت خود در بنغازی با دبیرکل جمعیت و تعدادی از مدیران عالی‌رتبه و مقامهای محلی در لیبی درمورد موضوعات مختلف گفتگو کردند.

ولی سفر اعضای هلال احمر نا تمام ماند و صبح سه شنبه 10 مرداد ماه در در مسیر به هتل تبسی (مقر اقامتشان) در حال حرکت بوده اند که یک گروه مسلح به آنها حمله ور شده و آنها را به منطقه نامعلومی منتقل می کند.