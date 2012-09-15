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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

دومین تماس تلفنی مدیران ربوده شده هلال احمر با خانواده هایشان

دومین تماس تلفنی مدیران ربوده شده هلال احمر با خانواده هایشان

سخنگوی جمعیت هلال احمر از دومین تماس تلفنی مدیران هلال احمر ربوده شده با خانواده های خود خبر داد.

پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دقایقی قبل خانواده 7 ایرانی ربوده شده با همسران خود گفتگوی تلفنی داشته و از صحت و سلامت آنها در لیبی آگاه شدند.

وی افزود: نخستین بارعصر چهارشنبه 10 شهریور ماه بود که خانواده های 7 عضو هلال احمر ربوده شده در لیبی با رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی و وزیر امورخارجه لیبی دیدار کردند که در این دیدار عاشور بن خیال وزیر امور خارجه لیبی خبر داد که افراد ربوده شده سالم هستند.

روز یکشنبه 8 مرداد ماه هیئتی ازسوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران متشکل از 7 نفر به دعوت هلال احمر لیبی از طریق پرواز هوایی به سمت این کشور اعزام شدند. این هیئت به صورت کاملا رسمی و با روادید از قبل تهیه شده به عنوان میهمان جمعیت هلال احمر لیبی وارد این کشور شده و در طول اقامت خود در بنغازی با دبیرکل جمعیت و تعدادی از مدیران عالی‌رتبه و مقامهای محلی در لیبی درمورد موضوعات مختلف گفتگو کردند.

ولی سفر اعضای هلال احمر نا تمام ماند و صبح سه شنبه 10 مرداد ماه در در مسیر به هتل تبسی (مقر اقامتشان) در حال حرکت بوده اند که یک گروه مسلح به آنها حمله ور شده و آنها را به منطقه نامعلومی منتقل می کند.
کد مطلب 1696410

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