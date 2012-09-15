برپایی نماز جماعت در مدارس زنجان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در جلسه کمیته همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه زنجان افزود: در راستای توسعه مسائل دینی و فرهنگی در مدارس باید آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه فعال باشند.

وی تآکید کرد: مباحث کارشناسی در زمینه فرهنگ و دین باید در کادر این کمیته مطرح و تصمیم گیری نهایی در جلسات آن اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: جایگاه حوزه علمیه در مدارس پررنگ نیست چرا که حضور روحانی در مدارس بسیار اثر گذار است و در این راستا باید سازمان آموزش و پرورش نسبت به اعزام روحانیون به مدارس راهکار مناسب را در دستور کار قرار دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: وظایف دستگاه های ذیربط مشخص و در مدارس اجرایی شود ومباحث همه جانبه دیده شود چرا که استان زنجان فقط شهر زنجان نیست و شهرهایی دارد که تنگان های زیادی دارند که باید در آنها مسائل حلاجی و حل شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: باید به نماز در مدارس بسیار توجه شود چرا که روز قیامت باید به کم کاری در این فریضه الهی پاسخگو بود.

وی افزود: باید بحث جذب نیروی قرآنی در استان بسیار مورد توجه قرار گیرد چرا که این استان با استان های دیگر متفاوت و قاریان و حافظان قرآنی آن بسیار بیشتر است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان یاد آور شد: آموزش و پرورش باید از بسترها ی موجود بهره بگیرد و تعامل را با بسیج و طلاب بیشتر کند چرا که بدنه حل مسئله در مقوله نماز را طلاب تشکیل می دهند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: تربیت جوان و نوجوان دینی خروجی مثبتی در آینده خواهد داشت چرا که کشور را دانش آموزان امروز می سازند.







