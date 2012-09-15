مسلمانان فریب دشمنان اسلام را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد الحسن پیش از ظهر شنبه در همایش حمایت از مقاومت سوریه با بیان اینکه سوریه به عنوان محور مقاومت در نبرد حق و باطل، پیروز نهایی است، افزود: چیزی که در سوریه جریان دارد یک توطئه است نه یک خواست و اراده ملی، چرا که اکثریت قریب به اتفاق مردم از رئیس جمهور و اصلاحات وی حمایت می کنند.

وی اظهار داشت: تحرکاتی که امروز در سوریه وجود دارد به هیچ وجه به خاطر اصلاحات نیست چرا که ما در سوریه، انتخابات، قانون اساسی، سازمان های مردمی و احزاب سیاسی مختلف داریم و تکثرگرایی در این کشور حاکم است.

سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران همچنین به حمایت برخی کشورهای اسلامی از اقدامات خشونت آمیز گروه های تروریستی، تکفیری و وهابی در سوریه اشاره و عنوان کرد: برخی کشورها میلیاردها دلار برای تجهیز تروریستها هزینه کرده اند.

حامد الحسن هدف دشمنان را از توطئه چینی در کشورهای اسلامی، ضربه زدن به اسلام و تضعیف همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی دانست و اضافه کرد: مسلمانان نباید فریب حربه های دشمنان اسلام را بخورند و باید با اتحاد و همبستگی در برابر معاندین اسلام و مسلمین ایستادگی کنند.

همایش حمایت از مقاومت سوریه، با حضور حامد الحسن سفیر سوریه در جمهوری اسلامی ایران، استاندار، ائمعه جمعه و جماعات، طلاب و روحانیون، فرمانداران، مدیران کل دستگاه های اجرایی، نخبگان و اندیشمندان آذربایجان غربی در ارومیه در حال برگزاری است.

همایش تخصصی با حضور 450 نخبه و اندیشمند در نوبت صبح و یک همایش عمومی نیز با حضور دو هزار نفر در خانه جوان ارومیه در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه عکس مقاومت و دکلمه یکی از فرزندان شهدا از برنامه های این همایش اعلام شده که همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف اعلام همراهی و حمایت از سوریه در برابر جبهه استکبار و نظام سلطه جهانی در ارومیه در حال برگزاری است.

در آیین گشایش این همایش، پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی، به منظور اعلام همبستگی با ملت و دولت سوریه، سرود ملی این کشور نیز نواخته شد که با تکبیر حاضرین در این همایش مورد تایید و حمایت قرار گرفت.

در نشست تخصصی کارشناسان و اندیشمندان مسائل تخصصی مربوط به مسائل سوریه را بررسی و در نشست بعد از ظهر نیز افزون بر2 هزار نفر از اقشار مردم، بسیجیان، دانشجویان دانشگاه ها با ملت و دولت سوریه اعلام همبستگی می کنند.