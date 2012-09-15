غرب و رژیم اسرائیل بدنبال انتقام از ایران، سوریه و لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن رحیمیان ظهر شنبه در همایش حمایت از مقاومت مردم و دولت سوریه، گفت: رژیم اسرائیل و غرب دنبال انتقام گیری از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و مقاومت سوریه است چرا که ضربه سنگینی در طول دوره های مختلف از آنان دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه جنگ 33 روزه حزب الله لبنان شکست همه مستکبران منطقه بود، گفت: شکست مفتضحانه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان ارتش شکست ناپذیر 60 ساله در مقابل حزب الله لبنان برای این رژیم بسیار سنگین بود.

حجت الاسلام رحیمیان ادامه داد: ما مطمئن هستیم که مستکبران جهان و صهیونیسم غاصب در سوریه نیز طعم تلخ شکست را خواهند چشید و همانند شکست مفتضحانه رژیم اسرائیل در جنگ 33 روزه لبنان در این صحنه نیز مقاومت دولت و ملت سوریه به پیروزی منجر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران و سوریه بودند که در جنگ 33 روزه لبنان همراه حزب الله لبنان به پیروزی رسیدند، ادامه داد: تمامی توطئه های دشمنان اسلام علیه مردم سوریه از حمایت دولت و ملت این کشور از جریان ضد صهیونیستی نشات می گیرد.

حجت الاسلام رحیمیان افزود: در جنگ 33 روزه لبنان سنگین ترین بمب ها به جنوب لبنان اصابت می کرد و این در حالی است که تعداد شهدا در این منطقه بسیار ناچیز بود که این نتیجه همکاری سوریه در این جنگ و پناه دادن به مردم جنوب لبنان بود و صهیونیست ها از این واقعیت ناراحت هستند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثار گران با اشاره به ساخت فیلم توهین آمیز علیه پیامبر عظیم الشان اسلام نیز گفت: زنجیره توهین به اسلام و مقدسات آن از آیات شیطانی شروع شده و الان شاهد ساخت فیلم توهین آمیز به ساحت ملکوتی پیامبر اعظم (ص) هستیم که همه این ها توطئه های برنامه ریزی شده مستکبران غربی و صهیونیسم است و آنها با این جسارت ها به ساحت ملکوتی پیامبر اعظم (ص) نخواهند توانست نور الهی را که خداوند اراده خود را بر روشن نمودن آن قرار داده است خاموش کنند.

وی افزود: این ها همه مقدمات ظهور منجی عالم بشریت است و مطمئن باشید که اسلام و مسلمین، ابر قدرت های جهان را بر خاک ذلالت خواهد کشاند و پرچم اسلام را بر بام گیتی به اهتزاز در خواهند آورد.

همایش حمایت از مقاومت سوریه، با حضور حامد الحسن سفیر سوریه در جمهوری اسلامی ایران، استاندار، ائمه جمعه و جماعات، طلاب و روحانیون، فرمانداران، مدیران کل دستگاه های اجرایی، نخبگان و اندیشمندان آذربایجان غربی در ارومیه در حال برگزاری است.

همایش تخصصی با حضور 450 نخبه و اندیشمند در نوبت صبح و یک همایش عمومی نیز با حضور دو هزار نفر در خانه جوان ارومیه در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه عکس مقاومت و دکلمه یکی از فرزندان شهدا از برنامه های این همایش اعلام شده که همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف اعلام همراهی و حمایت از سوریه در برابر جبهه استکبار و نظام سلطه جهانی در ارومیه در حال برگزاری است.

در آیین گشایش این همایش، پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی، به منظور اعلام همبستگی با ملت و دولت سوریه، سرود ملی این کشور نیز نواخته شد .

به گزارش مهر، از سوی ستاد برگزاری همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه لوح یادبودی به رئیس جمهوری سوریه اهدا شد.