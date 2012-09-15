تولید 5.8 میلیون تن محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی/رشد 18 درصدی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کریم زاده ظهر شنبه در آیین معرفی رئیس جدید اداره جهاد کشاورزی سلماس با بیان اینکه در سال زراعی جاری تولید محصولات کشاورزی در استان 18درصد افزایش داشته است اظهارداشت: بیشترین افزایش تولید محصولات در این مدت مربوط به محصولات باغی بوده است.



وی با اشاره به اینکه در این بین میزان تولید میوه های هسته دار در استان با 12 درصد افزایش بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است افزود: سطح زیرکشت باغ های استان 117 هزار هکتار است که 15 هزار هکتار آن به کشت میوه های هسته دار اختصاص دارد و امسال 138 هزار و 385 تن میوه هسته دار در استان تولید شده است.



کریم زاده ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان در سال گذشته در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات بخش توسعه کشاورزی آذربایجان غربی در سال جاری 2 هزار و 300 میلیارد ریال تعیین شده، افزود: در این راستا بر اساس مصوبه کارگروه توسعه کشاورزی 40 درصد معادل 920 میلیارد ریال برای اجرای طرح های کلان و زیر بنایی کشاورزی هزینه می شود.



قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان از اختصاص 10 درصد اعتبارات بخش توسعه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات انفرادی به کشاورزان، 20 درصد برای سرمایه در گردش و 30 درصد نیز برای اجرای طرح های متوسط خبر داد.

وی با اشاره به وجود یک میلیون اراضی قابل کشت در آذربایجان غربی، ادامه داد: هم اکنون 800 هزار هکتار از اراضی در دست کشت است. در این راستا اراضی آبیاری استان 311 هکتار و بقیه زمین های دیم بوده که از این میزان نیز سالانه 200 هزار هکتار کشت نشده و به آیش گذاشته می شود.



کریم زاده همچنین از اختصاص 430 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی استان خبر داد و افزود: از این میزان اعتبار بالغ بر 236 میلیار ریال برای اجرای طرحهای دام و طیور، یک هزار و 430 میلیون ریال به طرح های زنان روستایی، 136 میلیارد ریال برای اجرای طرح های تولیدات گیاهی و 50 میلیارد ریال برای اجرای طرح های شیلات استان پرداخت می شود.



احداث 120 واحد سردخانه ای در آذربایجان غربی



وی همچنین از در دست احداث بودن 120 واحد سردخانه در سطح استان خبر داد و با بیان اینکه ظرفیت این واحدها 160 هزارتن است، افزود: در زمان حاضر این واحدهای جدید در دست احداث است و از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

حسن یونسی بخشدار مرکزی سلماس نیز در این مراسم گفت: به رغم خشکسالی های اخیر میزان تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان در سال جاری رشد بیش از 20 درصد افزایش نشان می دهد.

در این مراسم محمد اخلاقی به عنوان سرپرست جدید جهاد کشاورزی سلماس معرفی و از زحمات پرویز قاسمی مدیر قبلی قدردانی شد.