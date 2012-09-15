اهانت به پیامبر( ص) توطئه سازمان یافته برای ضربه زدن به بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در واکنش به انتشار فیلم موهن علیه پیامبر (ص) بیانیه ای صادر کرد که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است.

در این بیانیه آمده است: در نهایت تاسف و تاثر شاهد هستیم که بار دیگر دستان جنایتکار صهیونیست بین الملل از آستین منادیان دروغین حقوق بشر آمریکایی بیرون آمد و با شعار آزادی بیان، قلوب نه تنها میلیونها مسلمان بلکه همه پیروان آزاد اندیش ادیان الهی را با توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)جریحه دار کرد.

پور ابراهیمی در ادامه این بیانیه می افزاید: آنچه مسلم است فیلمساز صهیونیست آمریکایی با حمایت آشکار دولت آمریکای منفور و رژیم صهیونیستی جنایت پیشه در فیلم موهن خود آشکارا به پیامبر نور و رحمت و همه مقدسات اسلامی اهانت می کند.

وی ادامه می دهد: هرچند اراده خداوند بر سربلندی روزافزون رسول گرامیش بوده و هست و امت همیشه هوشیارجامعه اسلامی در سراسر نقاط جهان نظیر ملت مسلمان ایران وهمگام با برادران مسلمان خود و آزادگان جهان نفرت و انزجار خود را از شیطان بزرگ آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، کارگردان، سازندگان و کلیه عوامل این فیلم غیراخلاقی و ضداسلامی ابراز می نمایند.

در این بیانیه همچنین آمده است: قطعا این اهانت اخیر توطئه ای سازمان یافته برای ضربه زدن به بیداری اسلامی و اتحاد مسلمانان است که ضمن محکوم کردن آن خواهان اتحاد در عمل و موضع مشترک کشورهای اسلامی در برابر اسلام ستیزی آشکار صهیونیسم جنایتکار و آمریکای مدعی حقوق بشر است.

پور ابراهیمی در پایان این بیانیه ابراز می دارد: ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم خداجو و شهید پرور کرمان در ندای فریاد الله اکبر و تجدید میثاق با آرمان های اسلام ناب محمدی اعلام می دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار مردم فهیم، بصیر وانقلابی استان کرمان یک صدا خواستار عذر خواهی مقامات و مجازات عاملان این جنایت اسفبارهستند.

