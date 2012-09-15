طرح "خانواده رضوی" در جهت ارتقا سطح سلامت روان خانواده ها اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدزاده مقدم با بیان اینکه طرح خانواده رضوی سعی دارد با محتوایی فرهنگی در عرصه ها و قالب های مختلف به سوی ارتقا سطح خانواده ها گام بردارد، افزود: در این طرح ارتباط مناسب و درست در خانواده مدنظر است و باید با یک همگرایی و شناخت درست از مخاطب این طرح اجرا شود.

وی اظهار داشت: در این برنامه که مبتنی بر اصول روان شناختی و جامعه شناسی است، با توجه به متن دین و متناسب با فرهنگ ایران اسلامی سعی داریم مرجعیت علمی در حوزه خانواده ایجاد کنیم.

محمدزاده مقدم با اعلام این نکته که از دی ماه سال گذشته گروه های علمی و نشست های تخصصی برای اجرای اصولی تر این طرح در حال تحقیق بوده اند، تصریح کرد: اکنون گام های یک حرکت منسجم در جهت طرحی با عنوان باشگاه خانواده آستان قدس آماده شده است.

وی با اشاره به این نکته که در سال جاری بر حوزه بهداشت روان و مسائل فردی تمرکز بیشتری انجام می شود، اذعان داشت: در این عرصه با توجه به مشکلات و نیازهای اصلی مخاطب بسته های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری در اختیار مخاطب قرار می-گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به این نکته که سه گونه خدمات به مراجعین انجام می شود، عنوان کرد: خدمات تبلیغی و اطلاع رسانی مانند برشور و کارت دعوت، خدمات عمومی نظیر مشاوره فردی و کارگاه آموزشی خدمات اختصاصی شامل اردوهای آموزشی و تفرحی و بسته ای محتوایی از جمله برنامه های خدماتی موسسه در بخش آستان مهر است.