مدعیان قهرمانی فوتبال جوانان قم به مرحله نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات امسال فوتبال رده سنی جوانان باشگاه های استان قم 13 تیم حضور داشتند و در مرحله مقدماتی در دو گروه شش و هفت تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و از هر گروه سه تیم موفق به کسب جواز صعود به مرحله نهایی شدند.



در گروه نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه های استان قم تیم های انصار، ارم ساز نوین، سوهان گل محمد، پناه آفرین، ارم ساز وحدت، ایرانجوان و همای قم حضور داشتند که از این گروه هما به عنوان صدرنشین صعود کرد.



رده بندی گروه نخست در پایان رقابت هفت تیم:



تیم اول: هما با پنج پیروزی، یک باخت، 29 گل زده و 10 گل خورده، تفاضل گل 19، 15 امتیاز

تیم دوم: ایرانجوان با چهار پیروزی، یک تساوی، یک باخت، 13 زده، شش خورده، تفاضل هفت، 13 امتیاز

تیم سوم: ارم ساز وحدت با چهار پیرورزی، دو باخت، 13 زده، 10 خورده، تفاضل سه و 12 امتیاز

تیم چهارم: پناه آفرین با سه پیروزی، یک تساوی، دو باخت، 15 زده، 9 خورده، تفاضل شش و 10 امتیاز

تیم پنجم: سوهان گل محمد با دو پیروزی، یک تساوی، سه باخت، 15 زده، 7 خورده، تفاضل 5 و 7 امتیاز

تیم ششم: انصار با یک پیروزی، یک تساوی، چهار باخت، 9 زده، 16 خورده، تفاضل منهای 7 و 4 امتیاز

تیم هفتم: ارم ساز نوین با شش باخت، سه گل زده، 36 گل خورده، تفاضل منهای 33 و بدون امتیاز



رده بندی گروه دوم در پایان رقابت شش تیم:



تیم اول: افشید با پنج پیروزی، 11 گل زده، دو گل خورده، تفاضل گل 9 و 15 امتیاز

تیم دوم: صبای‌نوین با چهار پیروزی، یک باخت، 17 زده، 3 خورده، تفاضل 14 و 12 امتیاز

تیم سوم: اتحاد شادقلی با دو پیروزی، یک تساوی،‌ دو باخت، 17 گل زده، 4 خورده، تفاضل 13 و هفت امتیاز

تیم چهارم: پیروزان نیروگاه با دو پیروزی،‌ یک تساوی،‌ دو باخت، 11 زده، 6 خورده، تفاضل 5 و هفت امتیاز

تیم پنجم: افشین با یک پیروزی،‌ چهار باخت، 3 زده، 23 خورده، تفاضل منفی 20 و سه امتیاز

تیم ششم: مبنا صنعت با پنج باخت، دو گل زده، 23 گل خورده، تفاضل گل منفی 21 و بدون امتیاز



بدین ترتیب از گروه اول سه تیم هما، ایران جوان و ارم ساز وحدت و از گروه دوم سه تیم افشید، صبای نوین و اتحاد شاد قلی به این مرحله راه پیدا کردند که به صورت دوره ای به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا تکلیف قهرمان این مسابقات مشخص شود.

