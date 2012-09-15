  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

ارامنه آذربایجان توهین به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

ارامنه آذربایجان توهین به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

تبریز - خبرگزاری مهر: شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان با صدور بیانیه ای توهین به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است : اهانت اخیر آمریکا به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) که خشم تمامی معتقدان به ادیان الهی و یگانه پرستان جهان را برانگیخته به شدت محکوم است.

این شورا با اشاره به اینکه تولید فیلم مزبور قلب ارامنه کشور و آذربایجان را به درد آورده در بیانیه خود تصریح کرده است: هیچ خداپرستی نمی تواند در برابر این هتک حرمت ساکت بنشیند.

بیانیه شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان ادامه می دهد: تمام ادیان الهی قابل احترام بوده و اهانت به یک پیامبر اسلام در حقیقت اهانت به تمامی پیامبران است و پیروان ادیان الهی و تمامی ملل آزادی خواه در برابر این توطئه آرام نخواهند نشست و باید در کنار هم به مقابله با این توطئه برخیزند.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه اهانت به ارزش ها و مقدسات ادیان الهی از نظر کلیسای ارامنه محکوم است، برچیدن چنین توطئه هایی وظیفه همگانی یگانه پرستان برشمرده شده است.
 

کد مطلب 1696456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها