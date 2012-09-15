ارامنه آذربایجان توهین به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است : اهانت اخیر آمریکا به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) که خشم تمامی معتقدان به ادیان الهی و یگانه پرستان جهان را برانگیخته به شدت محکوم است.



این شورا با اشاره به اینکه تولید فیلم مزبور قلب ارامنه کشور و آذربایجان را به درد آورده در بیانیه خود تصریح کرده است: هیچ خداپرستی نمی تواند در برابر این هتک حرمت ساکت بنشیند.



بیانیه شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان ادامه می دهد: تمام ادیان الهی قابل احترام بوده و اهانت به یک پیامبر اسلام در حقیقت اهانت به تمامی پیامبران است و پیروان ادیان الهی و تمامی ملل آزادی خواه در برابر این توطئه آرام نخواهند نشست و باید در کنار هم به مقابله با این توطئه برخیزند.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه اهانت به ارزش ها و مقدسات ادیان الهی از نظر کلیسای ارامنه محکوم است، برچیدن چنین توطئه هایی وظیفه همگانی یگانه پرستان برشمرده شده است.

