فیلم توهین آمیز سینماگر آمریکایی خروج آشکار از حق احترام به احساسات انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کولیوند در بیانیه ای ضمن محکوم کردن هتک حرمت به پیامبر گرامی اسلام اظهار داشت: تهیه، تولید و انتشار فیلم آمریکایی اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) اقدامی نفرت انگیز است. بنده به عنوان خادم مردم کرج به نمایندگی از سوی مردم شریف این شهرستان، توهین به مقدسات اسلامی را محکوم می نمایم. و با احساسات جریحه دار شده امت اسلامی در سراسر جهان ابراز همدردی می کنم.



وی تاکید کرد: ساخت و انتشار این فیلم در ادامه سیاست اسلام هراسی جهان غرب و عملی کاملا غیراخلاقی است، این اقدام بالاترین درجه خصومت علیه والاترین حق از حقوق انسانی است که همان احترام به اعتقادات، مقدسات و احساسات انسان است.



کولیوند افزود: اینگونه حرکتها اقدامی نژادپرستانه است که فقط در افکار، روح پلید و شیطانی افراد خودخواه قرار دارد.این فیلم ضد اخلاقی و توهین آمیز خروج آشکار از اصول آزادی بیان و اندیشه و تعدی روشن به مقدسات دینی ملت هاست که غرب همیشه به دروغ خود را حامی آزادی اندیشه و افکار وعقاید ملل معرفی کرده است.

نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: دنیا باید بداند که ملت ایران همیشه پای آرمانهای اسلام ایستاده و همصدا با مسلمانان جهان اینگونه اقدامات مذبوحانه را محکوم می کنند.