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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

عزتی خبر داد:

27 شکارچی متخلف در شهرستان قروه دستگیر شدند

27 شکارچی متخلف در شهرستان قروه دستگیر شدند

قروه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست شهرستان قروه گفت: محیط بانان این اداره کل در طول یک ماه گذشته، 27 شکارچی متخلف و غیرقانونی را در مناطق حفاظت شده شهرستان قروه دستگیر کردند.

عیسی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات مورد نیاز در سال جاری برای مقابله با شکار و صید بی رویه در شهرستان قروه، اظهار داشت: از شکارچیان متخلفی که دستگیر شده اند 210 قطعه ماهی و 9 رشته تور ماهیگیری و دو قبضه اسلحه کشف و ضبط شده است.

وی افزود: در شهرستان قروه زیستگاه های بدر و پریشان با وسعت 42 هزار هکتار وجور دارند که بافت آن از نوع صخره ای بوده و زیستگاه مهم "کل" و "بز" در استان محسوب می شود و متاسفانه هر چند وقت یک بار افراد فرصت طلب و سودجو به این منطقه رفته و اقدام به شکار می کنند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان قروه ادامه داد: این زیستگاه در سال 1385 به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافت که تاکنون 42 گونه پرنده، 12 گونه پستاندار، هشت گونه خزنده و سه گونه ماهی در آن شناسایی شده است.

عزتی در پایان یادآور شد: در این منطقه چشمه "شاه پسند" و "نادره راه" دارای ارزش تاریخی و کوه پنجه علی در غرب آن و امام زاده همجوار آن دارای ارزشی فرهنگی و مذهبی هستند.

کد مطلب 1696467

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