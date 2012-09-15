27 شکارچی متخلف در شهرستان قروه دستگیر شدند

عیسی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات مورد نیاز در سال جاری برای مقابله با شکار و صید بی رویه در شهرستان قروه، اظهار داشت: از شکارچیان متخلفی که دستگیر شده اند 210 قطعه ماهی و 9 رشته تور ماهیگیری و دو قبضه اسلحه کشف و ضبط شده است.

وی افزود: در شهرستان قروه زیستگاه های بدر و پریشان با وسعت 42 هزار هکتار وجور دارند که بافت آن از نوع صخره ای بوده و زیستگاه مهم "کل" و "بز" در استان محسوب می شود و متاسفانه هر چند وقت یک بار افراد فرصت طلب و سودجو به این منطقه رفته و اقدام به شکار می کنند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان قروه ادامه داد: این زیستگاه در سال 1385 به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافت که تاکنون 42 گونه پرنده، 12 گونه پستاندار، هشت گونه خزنده و سه گونه ماهی در آن شناسایی شده است.

عزتی در پایان یادآور شد: در این منطقه چشمه "شاه پسند" و "نادره راه" دارای ارزش تاریخی و کوه پنجه علی در غرب آن و امام زاده همجوار آن دارای ارزشی فرهنگی و مذهبی هستند.