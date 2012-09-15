عضویت بیش از شش هزار نفر در نظام صنفی کشاورزی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان تعاون روستایی استان سمنان با بیان اینکه ارائه طرح های آب و خاک، گلخانه ای،‌ مرتعداری و عضویت در صندوق توسعه کشاورزی نیز با داشتن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی امکان پذیر است، افزود: کامیونت های فعال در بخش کشاورزی، از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.

وی اظهار داشت: تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط بانک های عامل نیز به بهره برداران دارنده پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی ارائه می شود.

موسوی عنوان کرد: واگذاری غرفه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره بار در کشور یکی از کاربردهای پروانه فعالیت نظام صنفی است.

وی با تاکید بر کاربردهای متنوع پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی، بیان کرد: باید بتوانیم از ظرفیت های نظام صنفی کشاورزی در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای بخش کشاورزی استفاده و به طور مستحکم از حقوق کشاورزان دفاع کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: نظام صنفی کشاورزی با هدف مشارکت دادن بهره برداران در تصمیم گیریها و تصمیم سازی های بخش کشاورزی ایجاد و فعال شده است.

وی اظهار داشت: بین شش تا هفت هزار بهره بردار کشاورزی در این استان در نظام صنفی کشاورزی عضویت دارند.

موسوی در پایان با اشاره به اینکه برای اعضاء این نظام در تمامی شهرستان های استان پروانه فعالیت و کارت عضویت صادر می شود، عنوان کرد: داشتن پروانه صنفی برای دریافت تسهیلات و سایر خدمات الزامی است.