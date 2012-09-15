اولین پارک محلی شهر زاوین در هفته دفاع مقدس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار زاوین از افتتاح اولین پارک محلی این شهر همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

روح الله ایزدی گفت: با توجه به اقلیم مناسب شهر زاوین، بازدید گردشگران از این شهر و ضرورت احداث یک مکان تفریحی در شهر، عملیات اجرایی ساخت یک پارک محلی از بهار امسال آغاز شد که در هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پارک در زمینی به مساحت 2 هزار مترمربع با امکانات کامل به منظور رفاه حال گردشگران و شهروندان زاوین در حال ساخت است.

شهردار زاوین هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر 600 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری تامین شده است.

تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری کلات

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی توسعه گردشگری را شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی شهرها عنوان کرد و افزود: برای استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری شهرستان کلات باید احداث مجتمع های اقامتی را به عنوان نخستین اقدام در اولویت قرار داد.

علی اصغر پورفتح الله در نشست مشترک با مدیران شهری کلات گفت: گردشگری نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و با برنامه ریزی راهبردی برای جذب گردشگران به شهر کلات می توان یکی از ظرفیت های بالقوه این شهرستان را در مسیر پیشرفت قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی توسعه پایدار گردشگری، تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: با توجه به تعدد جاذبه های گردشگری شهر کلات، توجه به این حوزه می تواند منبع درآمد پایداری برای این شهر محسوب شود.

شهر کلات قابلیت تبدیل شدن به منطقه گردشگری شمال خراسان رضوی را دارد

مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: شهر کلات دارای ظرفیت های نهفته ای است که قابلیت تبدیل شدن به منطقه گردشگری شمال خراسان رضوی را دارد.

محسن لشگری در نشست مشترک با مدیران شهری کلات با اشاره به برنامه های این موسسه برای توسعه گردشگری عنوان کرد: جلب سرمایه گذاران و مشارکت های مردمی نقشی اساسی در تحقق این هدف مهم دارد.

حسن غلامیان شهردار کلات نیز گفت: ما از تمامی طرح ها و پروژه های اجرایی با هدف ایجاد رشد و پویایی در صنعت گردشگری و رونق شهر کلات استقبال می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با اهتمام جدی مسئولان جریان جدیدی در چرخه توسعه صنعت گردشگری شهر کلات به وجود خواهد آمد.

محمدرضا قره خانی فرماندار کلات نیز در سخنانی پیش شرط تحقق اهداف گردشگری در این شهر را انسجام تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی دانست.