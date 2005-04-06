به گزارش خبرگزاري مهر، شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان در گفتگو با شبكه تلويزيوني العالم گفت : مقاومت نيروي بازدارنده اي است كه مانع از آن مي شود اسراييل به گسترش قلمرو خود فكر كند .

وي گفت : انتظار مي رود در آينده شمار زيادي از كشورهاي مستقل به خود بيايند و يك قدرت بازدارنده واقعي را ايجاد كنند تا مانع ادامه اجراي طرحهاي توسعه طلبانه صهيونيستها شود .

اين مسئول حزب الله با اشاره به موفقيت مقاومت در آزاد سازي سرزمين هاي جنوب لبنان از اشغال دشمن صهيونيستي گفت : تجربه آزاد سازي اين مناطق ثابت كرد وجود مقاومت لبنان از تجاوز اسراييل به آب رودخانه وزاني و ترور شخصيت هاي لبناني و ورود نيروهاي اسراييلي به خاك لبنان جلوگيري كرده و از عوامل اصلي حمايت و دفاع از ثبات اين كشوربشمار مي رود.

وي هشدار داد كه عادي سازي روابط با رژيم اسراييل و پذيرفتن التزامات وضوابط سياسي در اين زمينه در نهايت به نابود شدن منطقه منجر خواهد شد .

قاسم درعين حال دخالت رئيس جمهوري آمريكا در امور داخلي لبنان را محكوم كرد .

معاون دبير كل حزب الله درباره تشكيل شدن كميته اي بين المللي براي تحقيق درباره ترور رفيق حريري گفت : ما معتقديم دخالت بين المللي در اين مسئله راه را براي هر احتمالي بازخواهد كرد و بر همين اساس اين شيوه را رد مي كنيم .

وي ضمن هشدار به اين كه اجراي اين شيوه كشور را با مشكل بزرگي مواجه خواهد كرد، خاطر نشان كرد: ما از همان ابتدا به تشكيل شدن كميته تحقيق بين المللي اعتراض كرديم و به خانواده شهيد رفيق حريري اعلام نموديم كه آنها حق دارند موضوع اجراي تحقيق بين المللي را مطرح كنند اما درعين حال به آنها گفتيم كه تصميم گيري درباره اين موضوع در حيطه مسئوليت دولت لبنان است .

نعيم قاسم درباره ديدار وليد جنبلاط رهبر حزب ترقي خواه سوسياليست لبنان با سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله گفت : در اين ديدار به موضوع تشكيل كميته تحقيق بين المللي پرداخته شد و جنبلاط تاكيد كرد كه تحقيقات بايد فقط به شناسايي كسي كه حريري را ترور كرد، محدود شود.

وي در ادامه افزود: دو روز پس از اين ديدارجنبلاط در سخناني اعلام كرد كه خواستار اجرا شدن تحقيقات روشن و آشكاري است كه موضوع ترور مروان حماده را شامل نشود و آنگونه كه در رسانه ها اعلام شد اين به معناي محدود كردن موضوع تحقيق بود .

نعيم قاسم گزارشهايي كه گفتند وليد جنبلاط پيامي ازساترفيلد دستيار وزير امور خارجه آمريكا به حزب الله داده و يا اينكه حزب الله از طريق او پيامهايي را براي واشنگتن ارسال كرده را تكذيب كرد و گفت : در اين ديدار جنبلاط و نصر الله درباره انتخابات لبنان نيز گفتگو شد ولي زماني براي برگزاري اين انتخابات مشخص نشد .

وي تاكيد كرد كه حزب الله درباره كرسي هاي خود درانتخابات پارلماني آينده نگراني ندارد و افزود : جايگاه مردمي و توانايي حزب الله در بدست آوردن كرسي درانتخابات آينده تقريبا تضمين شده است اما ممكن است برخي از همپيمانان حزب با مشكلاتي مواجه شوند .

نعيم قاسم درباره موجود توطئه براي ايجاد اختلاف و تفرقه بين شيعيان لبنان در صورت خلع سلاح مقاومت گفت كه من اينگونه گفتمانها را در مي كنم چرا كه درلبنان اختلافات سياسي وجود دارد اما اختلافات قومي وجود ندارد و ترفندهاي خارجي با هدف ضربه زدن به مقاومت و حزب الله صورت مي گيرد.