ساخت مسیر دوچرخه سواری در باراجین قزوین با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی یدی همدانی در مراسم دوچرخه ‌سواری که به مناسبت هفته ترافیک با حضور مدیران ارشد استان قزوین صبح شنبه برگزارشد اظهارداشت: از 21 تا 28 شهریور ماه هفته فرهنگ ترافیک توسط اداره کل اجتماعی استان قزوین در تقویم شهرداری قزوین ثبت و در این هفته برنامه های متعددی پیش بینی شده که اجرای آن در کاهش ترافیک شهر موثر خواهد بود.



وی با بیان اینکه مراسم هفته ترافیک با دو رویکرد برگزار شده است افزود: این مراسم بهانه ای شد که مدیران به دور از فشارهای کاری یک روز مفرح داشته باشند و با مشکلات دوچرخه سواران در سطح شهر نیز آشنا شوند.



همدانی بیان کرد: کشورهای پیشرفته بعد از گران شدن نفت و سوخت یک روز را به نام روز بدون خودرو نام گذاری کردند و با ترویج فرهنگ دوچرخه سواری تلاش می کنند تا مردم به این ورزش های سالم و مفرح روی بیاورند که در شهر قزوین نیز روزی به نام روز بدون خودرو نام گذاری خواهد شد تا بتوانیم نظر مردم را به سمت استفاده از این وسیله مناسب برای رفت و آمد سوق دهیم.



این مسئول یادآورشد: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری توسط مسئولان می تواند زمینه استقبال مردم از این حرکت ورزشی را فراهم کند.

در مراسم دوچرخه سواری مسعود نصرتی شهردار قزوین، سعید میربهاء فرماندار، جمعی از مدیران شهری و استانی نیز حضور داشتند.