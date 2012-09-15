تیم سپاهان برای دیدار با الاهلی محروم ندارد

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سپاهان برای دیدار با الاهلی عربستان در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ما شرایط خوبی برای این دیدار داریم و بعد از اردوی تدارکاتی دوبی، همه بازیکنان برای این مسابقه آماده هستند و امیدوارم این دیدار با پیروزی سپاهان به پایان برسد.

وی با اشاره به 2 اخطاره بودن رحمان احمدی در بازی فصل گذشته سپاهان و السد که منجر به حذف تیم اصفهانی از مسابقات آسیایی شد، ‌تصریح کرد: ما برای این مسابقه از مسئولان مورد نظر استعلام گرفته‌ایم و مطمئنیم که سپاهان هیچ بازیکن محرومی برای این مسابقه ندارد.

سرپرست سپاهان تصریح کرد: حتی از بازیکنان تیم نیز به صورت شفاهی پرسیده‌ایم تا مطمئن شویم که هیچ یک از آنها برای دیدار با الاهلی محروم نیستند و همه می‌توانند در مسابقه بازی کنند.

دیدار تیم‌های سپاهان ایران و الاهلی عربستان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20:30 چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

