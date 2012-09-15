به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس - نفت تهران که بعدازظهر امروز در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم که بعد از یک وقفه 20 روزه باز هم امروز در خدمت شما هستم. در خصوص بازی ابتدا باید بگویم هر چه به اواسط مسابقات و نیم فصل نزدیک می شویم حساسیت ها بیشتر می شود و در این هفته ها بازیها دشوارتر. دشواری بازی ها از آن جهت است که برخی از تیم ها برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول می اندیشند برخی ها در تلاش برای صعود به صدر جدول هستند و بعضی دیگر از قعر جدول فرار می کنند.

وی حساسیت مسابقات را در کیفیت بازی ها تاثیرگذار خواند و افزود: بازی با پرسپولیس برای ما خوشحال کنند است. چرا که قرار است مقابل یک تیم خوب و پرتماشاگر بازی کنیم. بازی مقابل تیم هایی چون استقلال و پرسپولیس به بازیکنان ما انگیزه می دهد. نهایت تلاش ما بر این است که ضمن حفظ انگیزه بازیکنان استرس را از آنها دور کنیم و به پایین ترین حد خود برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران از غیبت سوشا مکانی در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس خبر داد و گفت: آمادگی لازم برای این بازی داریم و سعی می کنیم در دیدار مقابل پرسپولیس فوتبالی در خور نام ایران و لیگ برتر ارائه کنیم. ما در این بازی در صدد آن هستیم که ثابت کنیم بیهوده نیست که صدرنشین هستیم. نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که فوتبالی را به نمایش بگذاریم که تماشاگران از تماشای آن لذت ببرند.

وی استرس بازیکنان را از مهمترین عوامل ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری برشمرد و گفت: درست است که تیم پرسپولیس در بازی مقابل نفت غایبان زیادی دارد اما بدون شک این تیم نفرات جایگزین خوبی دارد و به یک بازیکن خاص متکی نیست. بدون شک در این شرایط بازیکنان جوان که جایگزین بازیکنان اصل می شوند از انگیزه و توانایی بیشتری برخوردارند.

"جایگاه پرسپولیس رده شانزدهم جدول نیست"، ابراهیم زاده با بیان این جمله افزود: استرس هایی که به تیم پرسپولیس وارد شده است باعث شده که این تیم نتواند تمام توانایی های خود را بروز دهد با اینکه تیم پرسپولیس شرایط مناسبی در جدول ندارد اما نمی توان منکر توانایی های این تیم و بازیکنانش شد. پرسپولیس بازیکنانی دارند که به تنهایی می توانند سرنوشت یک مسابقه را عوض کنند به همین خاطر من می گویم روز یکشنبه کار سختی مقابل این تیم خواهیم داشت.

وی از برنامه های تیمش برای بازی با پرسپولیس یاد کرد و گفت: ما برای این بازی برنامه کلی تنظیم کرده ایم و می دانیم باید چه بکنیم که موفق باشیم. در تیم نفت یکسری بازیکنان جوان و باانگیزه حضور دارند که اگر قدر خود را بدانند نه تنها در بازی مقابل پرسپولیس بلکه دیگر مسابقات هم موفق خواهند بود.

خبرنگاری از ابراهیم زاده در خصوص حضور برخی شاگردان سابقش در تیم پرسپولیس یاد کرد که وی در پاسخ گفت: آن بازیکنان در تیم ذوب آهن با برنامه های من کار می کردند اما امروز سرمربیشان در پرسپولیس شخص دیگری است. این هم از توانایی های بازیکنان حرفه ای است که در هر تیم با یک سبک و شیوه کاری باید کار کنند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به خبرنگار مهر که نظرش را در خصوص اعمال نشدن محرومیت تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل نفت جویا شد، گفت: من سرمربی تیم هستم و مسئولیت اعتراض کردن به مواردی اینچنینی با بنده نیست بلکه باشگاه باید در این زمینه اقدام کند. اما آنچه به من به عنوان مسئول فنی تیم مربوط می شود و بازیکنانم این است که ما دوست داریم با پرسپولیس در حضور تماشاگرانش بازی کنیم چرا که حضور تماشاگران به ما انگیزه می دهد تیم من در جاهایی که تماشاگران حضور داشته اند به مراتب بهتر عمل کرده است.

خبرنگاری نقطه نظر ابراهیم زاده را در خصوص جریمه شدن 13 مربی لیگ برتری به خاطر عدم حضور در نشست های خبری پیش از بازی جویا شد که وی در پاسخ گفت: شما برای چه این سئوال را می پرسید. می خواهید بدانید که کار آنها غلط بوده یا من کار درستی کرده ام. قطعا آن 13 سرمربی که در نشست های خبری شرکت نکرده اند به خاطر شرایط خاصی بوده که با آن مواجه شده اند چرا که آنها نیز اهمیت نشست های خبری قبل و بعد از بازی را می دانند.

وی به اهمیت نظم و انضباط در یک تیم اشاره کرد و گفت: هر باشگاهی برای اینکه موفق باشد هدفی را مد نظر دارد و برای دستیابی به آن هدف برنامه ریزی می کند. قطعا داشتن نظم و انضباط یکی از راه هایی است که ما را در رسیدن به هدف کمک می کند من مربی اگر نظم و انضباط را رعایت نکنم و به طور مثال در تمرین دیرتر از بازیکنان حضور یابم نباید از آنها انتظار اجرای دستوراتم را داشته باشم.

ابراهیم زاده که در ابتدا از پاسخگویی در خصوص شرایط تیم ملی خودداری می کرد در مقابل اصرار یکی از خبرنگاران نتوانست مقاومت کند و پیرامون شرایط این تیم گفت: با توجه به امتیازهای زیادی که تا پایان مسابقات انتخابی جام جهانی مانده است ما هنوز هم شانس زیادی برای صعود به جام جهانی داریم اما برای دستیابی به این هدف نیاز است که آرامش داشته باشیم. به عقیده من تیم ملی نیاز به آرامش دارد نه جابجایی در ترکیب کادر فنی. باید آرامش در تفکرات سرمربی تیم ملی باشد. انتقادات سازنده مربیان و دیگر اهالی فوتبال از سوی سرمربی شنیده شود. در راه صعود به جام جهانی همه باید به هم کمک کنیم چرا که صعود مقترانه به این پیکارها تنها با تفکر درست و همراهی میسر می شود.

سرمربی تیم نفت افزود: این درست نیست که گمان کنیم یک نفر می تواند به تنهایی تیم ملی را به جام جهانی برساند. در این راه تمام مردم، مربیان، بازیکنان، مسئولان و رسانه ها تاثیرگذار هستند. این درست نیست که رسانه ها و بازیکنان گمان کنند به تنهایی می توانند تیم ملی را به جام جهانی برسانند و از هم دور باشند همه ما در کنار هم یک تیم هستیم و باید آنجا که رسانه لازم است انتقاد کند و آنجا که احساس نیاز می شود به تیم ملی و بازیکنان کمک کند. دور شدن بازیکنان و رسانه ها از یکدیگرهیچ کمکی به تیم ملی نمی کند و تنها در مسیر سالم است که تیم ملی به نتیجه لازم می رسد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خاتمه تصریح کرد: فاصله تیم ملی ما با تیم ملی کره جنوبی صدرنشین گروهش تنها 3 امتیاز است و ما هنوز دو بازی دیگر مقابل این تیم و 3 بازی خانگی در مسابقات انتخابی جام جهانی پیش رو داریم. ما نباید نگران تیم ملی باشیم چرا که اگر هر کس به وظایف خود عمل کند و در این راه اشتباه خود را بپذیرد هیچ وقت مشکلی بوجود نمی آید اینطور نیست که من مربی، رسانه و مطبوعات هیچ وقت اشتباه نکنیم در کار همه ما اشتباه است و باید در صدد رفع آنها برآییم.