بیانیه دانشگاه محقق اردبیلی در محکومیت فیلم موهن علیه پیامبر اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در این بیانیه آمده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ (توبه/۳۲) می‏خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی‏گذارد تا نور خود را خاموش کنند هر چند کافران را خوش نیاید.

بار دیگر عوامل صهیونیسم مسیحی و آمریکای منفور ملت ها و رژیم صهیونیستی جنایت کار به ساحت مقدس رحمت للعالمین پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله(ص) توهین کردند.

به آن ابر مرد اسلام، به آن زحمت کش بی منت، به آن صبرکننده ی از دست امت، به آن شافع روز قیامت، بار دیگر اهانت شد، آن هم توسط قومی شرور که پیامبرشان آنها را مورد لعن و نفرین قرار داد.

سینمای آمریکا و اتاق فرمان آن که در اختیار صهیونیزم بین المللی است، سالیان سال است که به ابزاری در دست دیو صفتان برای تخریب و اهانت به ارزشهای الهی و انسانی بدل شده است و روزی نیست که فیلم یا فیلم هایی تحریک آمیز علیه باورهای دینی و اعتقادی بشریت در آمریکا ساخته نشود.

در تفسیر دولتمردان تبهکار آمریکایی، آزادی بیان بهانه‌ای برای توهین به وجود نازنین نبی نور و رحمت و جریحه دار شدن احساسات پاک مسلمانان، آزادگان و پیروان ادیان ابراهیمی شده است که مدتی قبل نیز شاهد شیطنت قرآن سوزی توسط آمریکائی‌ها بودیم.

بدون تردید تبعات این تمسخر و توهین‌ها دامنگیر سرمداران کاخ سیاه خواهد شد که نمونه‌ای از این خشم و انزجار در واکنش مسلمانان مصر و لیبی و ایران عزیز تجلی یافت و ان شاالله این حرکت خودجوش تبدیل به نهضتی فراگیر برعلیه استکبار جهانی در راس آن امریکا و صهیونیزم خواهد شد.

«و نرید ان نمن علی الذّین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکنّ لهم فی الارض و نری فرعون و هامن و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون.» و ما اراده کردیم به کسانی که در روی زمین تضعیف شده اند نعمتی گران، ارزانی داریم و آنان را پیشوایان (راستین) و آنان را وارثان گردانیم و به آنان در زمین اقتدار و منزلتی شایسته دهیم و از آنان به فرعون و هامان و سپاهیانش چیزی را که از آن می هراسیدند، نشان می دهیم.

هیچ اندودی در جهان چهره تابان رسول مهر را نخواهد پوشاند. گمراهانی که در حیات طیبه‌اش بر او خاک و خاکستر باریدند لبخند مهر نصیب بردند. ما دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، از اوباما رئیس جمهور آمریکا که در سخنانش مدعی احترام به دین مقدس اسلام بود، می خواهیم که سریعاً از جهان اسلام و ملت های مسلمان عذرخواهی نموده و عاملان این عمل سخیف را مجازات کنند تا بیش از این به عنوان یک سیاستمدار دروغگو در حافظه تاریخ بشریت ثبت نشود و نیز ضرورت دارد که متدینین به ادیان آسمانی و آزادگان جهان و آمریکا اقدام ضددینی و اخلاقی عاملان این کار شیطانی را محکوم و آنان را طرد کنند.

بدون شک جامعه دانشگاهی در برابر این توطئه ساکت نخواهد نشست و ضمن افزایش فعالیتهای فرهنگی خود در جهت شناساندن چهره تابناک اسلام و پیامبر رحمت محمد مصطفی ص، شناساندن عوامل پشت صحنه این عمل شنیع را بر انسانهای آزاده جهان در راس برنامه های خود قرار خواهد داد، باشد که انوار تابناک رسول مهربانی بر دلهای تاریک این خود فروشان شیطان صفت بتابد و بیدارشان کند ان شا الله.