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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

رئوفی نژاد:

توسعه روستاها برای مهاجرت معکوس در اولویت نخست استان زنجان قرار دارد

توسعه روستاها برای مهاجرت معکوس در اولویت نخست استان زنجان قرار دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: توسعه روستاها برای افزایش مهاجرت معکوس در اولویت نخست استان زنجان قرار دارد که یکی از شاخص های آن توسعه راه های روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد عمران روستایی گفت: ستاد مهاجرت معکوس در راستای بررسی و حل مشکلات روستاهایی که ساکنین آن به شهر ها مهاجرت می کردند، تشکیل شده که اولویت نخست این ستاد توسعه روستاها است.
 
وی به مهاجرت معکوس 12 هزار روستایی اشاره کرد و گفت: ظرفیت برای بازگشت 22 هزار نفر از روستائیان دیگر نیز فراهم شده است.
 
استاندار زنجان راه های روستایی را زیر ساخت اصلی در توسعه روستاها اعلام کرد و گفت: نبود راه مناسب یکی از معضلاتی است که روستائیان را در فصل سرما و زمستان با مشکلات عدیده ای روبه رو می کند.
 
رئوفی نژاد توجه به راه های روستایی را یکی از اولویت های نخست برای مهاجرت معکوس به روستاها اعلام کرد.
 
وی در پایان تصریح کرد: به خانوارهایی که به روستاها بازمی گردند تسهیلات مناسبی برای اشتغالزایی پرداخت می شود.
کد مطلب 1696485

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