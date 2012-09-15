المپیاد علوم نوجوانان با حضور 40 کشور در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دینا ایزدی مدیرعامل موسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی با بیان این مطلب افزود: این مسابقات از آنجایی که میزبانی آن برای اولین بار به ایران واگذار شده است از اهمیت خاصی برخوردار است که امیدواریم بتوانیم با کمک شرکتهای صاحب برند بین المللی این مسابقات را به نحو احسن برگزار نماییم تا بتوانیم در جهت اعتلای نام ایران موثر باشیم.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در سال گذشته در کشور آلمان در رشته فیزیک برگزار شده بود تصریح کرد: تیم دانش‌آموزی اعزامی ایران به بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی فیزیکدانان جوان با کسب نشان طلای این رقابت‌ها عنوان نخست این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

ایزدی با بیان اینکه این مؤسسه برگزاری مسابقات داخلی و اعزام تیم دانش آموزی به این مسابقات جهانی را هر ساله عهده دار است، تصریح کرد: یکی از اقدامات قابل توجهی که کشور آلمان انجام داده بود بعد از اتمام مسابقات در برنامه های خود بازدیدتیم های شرکت کننده بازدید از کارخانه و موزه بنز و آشنایی با خط تولید آن یکی از برنامه های جذاب تدارک دیده شده توسط کمیته برگزاری بود که بسیار مورد توجه بود.

وی افزود: شرکتهایی که این مسابقات را حمایت می کردند به بیش از 50 شرکت می رسید که این موضوع در مسابقات کره جنوبی نیز این تعداد شرکتها از کره جنوبی حامی مسابقات بودند که در آنجا نیز از خط تولید شرکت سامسونگ بازدید به عمل آمد.

ایزدی ادامه داد: ایران میزبان نهمین دوره مسابقات المپیاد علوم نوجوانان خواهد بود که زمان و مکان برگزاری نهمین دوره مسابقات المپیاد بین المللی علوم نوجوانان IJSO11 آذر لغایت 20 آذر 1391 در تهران خواهد بود که تعداد کشورهای شرکت کننده بیش از 40 کشور است که از هر کشور حدود 10 نفر حضور خواهند داشت.

وی در پایان گفت: به دلیل با اهمیت بودن این مسابقات در هر دوره حمایت سازمانها، شرکتها و نهادهای گوناگون معتبر دنیا را به دنبال داشته است. نهمین دوره مسابقات IJSO در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت سازمانها و نهادهای گوناگون را می طلبد تا با شکوهتر برگزار گردد.