اعدام یکی دیگر از متهمان جدید جنایت خمینی شهر/ جزئیات حکم اعلام شد

غلامرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از محاکمه دو تن دیگر از متهمان حادثه خمینی شهر قضات دادگاه کیفری استان اصفهان برای صدور حکم وارد شور شده و یکی از متهمان را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم کردند. همچنین هر کدام از متهمان به اتهام حبس غیر قانونی به سه سال زندان، آدم ربایی، 15 سال زندان و سرقت مقرون به آزار به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

وی افزود: متهمان همچنین به اتهام شرب خمر به تحمل 80 ضربه تازیانه محکوم شدند که حکم در کمترین زمان ممکن صادر و به متهمان ابلاغ شد.

رئیس دادگستری استان اصفهان خاطر نشان کرد: بر اساس حکم صادره هر کدام از متهمان به 28 سال زندان محکوم شدند که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور آن را اجرا خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: پرونده به صورت ویژه و در وقت فوق العاده به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد. یکی از متهمان نیز فراری است که پس از دستگیری درباره مجازات او تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است، حادثه خمینی شهر، نیمه شب سه شنبه - 3 خرداد سال 90- هنگامی رخ داد که 13 زن و مرد جوان در یکی از باغ های این شهرستان حضور داشتند که ناگهان مردان شرور با ورود غیرقانونی به داخل باغ، پس از حبس هفت مرد در اتاقی، زنان حاضر در میهمانی را با خودروی سمندی به باغ دیگری در فاصله هزار و 500 متری منتقل کردند.

متجاوزان سپس با تهدید، چهار تن از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و قبل از رسیدن پلیس گریختند. ماموران در ادامه با عملیات های گسترده، متهمان اصلی را در اصفهان، زاهدان و خوزستان دستگیر کردند.



