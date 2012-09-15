  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

اشکان دژاگه نمی‌تواند برای فولهام بازی کند

اشکان دژاگه نمی‌تواند برای فولهام بازی کند

اشکان دژاگه هافبک ایرانی که به تازگی به باشگاه فولهام انگلیس پیوسته به احتمال فراوان نمی تواند در دیدار امروز تیمش مقابل وست بروم به میدان برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فولهام امروز از ساعت 18:30 به وقت تهران در ورزشگاه خانگی خود "کراون کاتج" میزبان وست بروم خواهد بود اما چندین بازیکن این تیم از جمله اشکان دژاگه به دلیل مصدومیت نمی توانند شاگردان مارتین یول را همراهی کنند.

به نوشته رونامه میرر دژاگه به تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده و هنوز به شرایط مسابقه نرسیده است. محمدو دیارا (مصدومیت زانو)، برایان روئیز (همسترینگ)، ریچاردسون(مفصل ران)، کریم فرای (مصدومیت لگن) و فیلیپ سندروس (ساق پا) همگی به دلیل مصدومیت نمی توانند فولهام را در دیدار امروز همراهی کنند.

ترکیب 18 نفره احتمالی فولهام برای دیدار امروز به شرح زیر است:
شوارتزر، هانگلند، ریتر، هیوز، ریسه، سیدول، داف، کاچانیکلیچ، پتریچ، برباتوف، رودالگا، بیرد، بریگز، کلی، استاکدیل، کاسامی، کاراگونیس، سوموگی.

کد مطلب 1696498

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