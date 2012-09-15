دستاوردهای دفاع مقدس در طول سال برای نسل جوان یادآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس که پیش از ظهر شنبه در سالن غدیر فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: آنچه امروز به شکل بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان شاهد آن هستیم، با نثار خون شهیدان در دوران دفاع مقدس برای حفظ انقلاب اسلامی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه دشمنان در برهه کنونی بیش از گذشته برای نابودی دستاوردهای جمهوری اسلامی تلاش می کنند، تاکید کرد: با تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نمایش آن برای نسل جوان می توان توطئه امروز آنان را خنثی کرد.

ایران نژاد افزود: دستاوردهای آموزشی و فرهنگی دوران دفاع مقدس برای آشنایی نسل جوان و استفاده از آن شیوه ها در زندگی نباید تنها به این هفته محدود شود و لازم است مسئولان فرهنگی در تمام سال نسبت به معرفی آن ارزش ها اهتمام ورزند.

فرماندار کرج یادآور شد: همچون ماه های محرم و صفر، مردم در این هفته نیز به صورت خودجوش و یکپارچه در سطح شهرستان حضور یافته و خاطرات آن دوران را یادآوری می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات پیش بینی شده زمینه ترویج فرهنگ و ارزش های آن دوران بیش از پیش فراهم شود.

