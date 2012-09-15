نگاه دشمن به سمت حلقه های صالحین است

حجت الاسلام ناصر مظلوم ظهر شنبه در حاشیه همایش کمیته های اجرایی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر 10 تا 20 بسیجی فعال یک حلقه خاص را تشکیل می دهند که زیر چتر سرگروه ها فعالیت کرده و رصد می شوند.

وی بیان داشت: در بالا دست سرگروه ها در شهرستان های استان تهران یک مربی قرار دارد که همه را هدایت کرده و در استان نیز یک نفر به عنوان استادیار یا سرمربی قرار گرفته است.

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران ادامه داد: بسیجیان فعال در حلقه های خاص سازماندهی شده و بسیجیان دیگر نیز در حلقه های دیگر سازماندهی می شوند.

وی با اشاره به مربیان حلقه های صالحین تأکید کرد: مربیان حلقه ها در شهرستانهای استان تهران هر 3 تا 6 ماه جلساتی را با استادیار دارند و استادیارها نیز در سطح کشور جلساتی را هر چند ماه یکبار دارند که هر چه ما این حلقه ها را بیشتر به هم وصل کنیم به اهدافمان نیز نزدیکتر خواهیم شد.

هسته های تعالی در بسیج فرهنگیان قرار دارد

وی با اشاره به فعالیت مربیان گفت: مربیان ما باید با سرگروه های خود ارتباط داشته باشند زیرا هسته های تعالی در بسیج فرهنگیان قرار دارد و معاونت پرورشی مدارس نیز دوره های لازم را برای گروه های تعالی خاص می بینند.

حجت الاسلام مظلوم تأکید کرد: در ماهیت حلقه های صالحین پنج موضوع مهم است که مهمترین موضوع، مسئولیت گروه ها و سرگروه ها و موضوع تربیت در هویت حلقه های صالحین است.

وی با اشاره به فواید حلقه های صالحین گفت: برکات این حلقه ها فراوان است که یکی از آنها پاسخ به شبهات است؛ ما باید با برقراری ارتباط متربی(تربیت شونده) با مربیان در فضای انس و الفت برای تربیت مدیران کارآمد، متعهد و شایسته قدم مفیدی را برداریم زیرا در عرصه های مختلف به این افراد نیازمندیم.

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: امروز اگر بتوانیم جنگ و افکار دشمن که قصد دارد ما را منحرف کند، درک کنیم، تمام مشکلاتمان حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ابتدا باید متربیان در حلقه ها جذب شده و پس از آن تثبیت و سپس تربیت شوند؛ با توجه به اینکه دشمن تمام موضوع ها را به سمت حلقه های صالحین نشانه گرفته و هجمه های سنگینی را بر علیه این کار بزرگ شروع کرده، نتیجه ای جز نشان دادن درستی مسیر و موفقیت در این موضوع نیست.