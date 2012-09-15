خشونت فیزیکی نتیجه طبیعی خشونت روانی ناشی از توهین به مقدسات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در جمع نخبگان طلاب سیاسی حوزه های علمیه سراسر کشور اظهار داشت: انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص) در تضاد کامل با اصول و قواعد بین المللی حق آزادی بیان است.

حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در جمع طلاب نخبه سیاسی حوزه علمیه سراسر کشور گفت: قطعنامه هایی که از سال 1999 تا کنون در شورای حقوق بشر پیرامون "توهین به ادیان" به تصویب رسیده است و همچنین قطعنامه های مشابهی که در کمیته سوم از سال 2006 میلادی تا به امروز به تصویب رسیده اند. عموما موضع منع اهانت به ادیان را در قالب مباحث مربوطه به "تبعیض نژد و بیگانه ستیزی" مورد بررسی قرار داده اند.

وی افزود: موضوع آزادی بیان در قطعنامه "توهین به ادیان" که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در آخرین اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ارائه گردید، در خلال دو بند 10 و 26 مورد اشاره قرار گرفت. در بند10 قطعنامه آمده است هر فرد حق دارد از آزادی بیان برخوردار باشد اما اعمال این حق باید همراه با رعایت وظایف و مسئولیت هایی اعمال شود و ممکن است بر این اساس حق مزبور بر طبق قانون محدود شود.

در بند 2 ماده 19 میثاق حقوق سیاسی - مدنی نیز آمده است اعمال آزادی بیان باید بنا به ضرورت های ذیل تابع محدودیت های معینی قرار گیرد این محدودیت ها عبارتند از: الف - احترام حقوق و حیثیت دیگران ب - حفظ امنیت ملی یا نظم ج- حفظ سلامت و اخلاق عمومی

معاون وزیر خارجه همچنین در خصوص خشونت های فیزیکی ناشی از اعتراض به انتشار فیلم موهن در مقابل سفارتخانه های غربی گفت: هیچ انسان عاقلی به استقبال خشونت فیزیکی به ویژه منجر به مرگ یک انسان نمی رود ولی باید توجه داشت که این خشونت های فیزیکی، نتیجه طبیعی، خشونت های روانی، ناشی از اقدامات توهین کنندگان به مقدسات دینی است. نمی توان سخن از ضرورت توقف خشونت های فیزیکی قبل از توقف خشونت های روانی ناشی از پخش چنین فیلم هایی گفت.

در این همایش که به دعوت ریاست حوزه های علمیه سراسر کشور در محل دانشگاه شهید عباسپور تهران صورت گرفت، قشقاوی در پاسخ به سئوالی پیرامون نقش وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل ریاست جمهوری در برگزاری اجلاس اخیر عدم تعهد در تهران گفت: این اجلاس در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران عدم تعهد برگزار شد. همانگونه که در گزارش وزیر محترم امور خارجه در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شد، به صورت طبیعی کلیه مباحث کارشناسی به ویژه تنظیم اسناد نهایی و اعلامیه تهران به صورت صد در صد توسط وزارت خارجه صورت پذیرفت اما برگزاری اجلاس سران در زمینه های تدارکاتی، تشریفاتی، امنیتی و دیدارهای عمومی و دوجانبه ریاست محترم جمهوری طبعا به عهده معاونت بین الملل و نهاد ریاست جمهوری بوده است و به خاطر همکاری و هماهنگی کامل بین وزارتخارجه و سایر ارگان های مسئول، خوشبختانه به صورت بسیار موفقی این اجلاس برگزار شده است، بنابراین در این تقسیم کار منطقی و اصولی هیچ کس احساس کار اضافی و یا موازی کاری نکرده است.