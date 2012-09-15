اصفهان شرایط لازم برای میزبانی را نداشت/ مشکل برای تغییر میزبان نبود

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید تغییر محل برگزاری رقابت‎های قهرمانی نوجوانان آسیا اظهار داشت: برگزاری رقابت‎های قهرمانی آسیا در هر رده سنی شرایط خاصی را می‎طلبد که باید با استانداردهای آسیا و جهان مطابقت کامل داشته باشد این در حالی است که اصفهان با وجود اعلام آمادگی قبلی و معرفی رسمی به AVC به عنوان میزبان مسابقات نوجوانان آسیا، این شرایط را نداشت.

وی تصریح کرد: البته خود اصفهانی‎ها نبود شرایط سخت افزاری کافی و استاندارد را برای برگزاری مسابقات را قبول دارند طوریکه خود از میزبانی انصراف دادند. به همین دلیل فدراسیون والیبال با پذیرفتن کناره گیری آنها، تهران را به عنوان محل برگزاری مسابقات تعیین کرد.

دبیر فدراسیون والیبال یادآور شد: بر این اساس رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران و سالن دوازده هزار نفری یا سالن والیبال آزادی برگزار می‌شود.

افشاردوست در مورد عکس العمل AVC در مورد تغییرمحل برگزاری رقابت‎های والیبال نوجوانان آسیا در ایران گفت: هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشت. مسئولان والیبال آسیا خیلی منطقی انتقال محل برگزاری این رقابت‎ها از اصفهان به تهران را پذیرفتند.

دبیر فدراسیون والیبال آسیا یادآور شد: جابه جایی محل برگزاری رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اصفهان به تهران هیچ تغییری در تاریخ برگزاری مسابقات ایجاد نمی‎کند طوریکه رقابت‎ها طبق تاریخ از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال 2012 قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای 3 تا 11 آبان ماه برگزار می‎شود.