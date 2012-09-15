اصفهان شرایط لازم برای میزبانی را نداشت/ مشکل برای تغییر میزبان نبود

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید تغییر محل برگزاری رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا اظهار داشت: برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا در هر رده سنی شرایط خاصی را میطلبد که باید با استانداردهای آسیا و جهان مطابقت کامل داشته باشد این در حالی است که اصفهان با وجود اعلام آمادگی قبلی و معرفی رسمی به AVC به عنوان میزبان مسابقات نوجوانان آسیا، این شرایط را نداشت.
وی تصریح کرد: البته خود اصفهانیها نبود شرایط سخت افزاری کافی و استاندارد را برای برگزاری مسابقات را قبول دارند طوریکه خود از میزبانی انصراف دادند. به همین دلیل فدراسیون والیبال با پذیرفتن کناره گیری آنها، تهران را به عنوان محل برگزاری مسابقات تعیین کرد.
دبیر فدراسیون والیبال یادآور شد: بر این اساس رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران و سالن دوازده هزار نفری یا سالن والیبال آزادی برگزار میشود.
افشاردوست در مورد عکس العمل AVC در مورد تغییرمحل برگزاری رقابتهای والیبال نوجوانان آسیا در ایران گفت: هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشت. مسئولان والیبال آسیا خیلی منطقی انتقال محل برگزاری این رقابتها از اصفهان به تهران را پذیرفتند.
دبیر فدراسیون والیبال آسیا یادآور شد: جابه جایی محل برگزاری رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اصفهان به تهران هیچ تغییری در تاریخ برگزاری مسابقات ایجاد نمیکند طوریکه رقابتها طبق تاریخ از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال 2012 قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای 3 تا 11 آبان ماه برگزار میشود.
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