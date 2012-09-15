اعزام 650 دانش آموز دختر مازندرانی به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کمالی گفت: امسال 37هزار دانش آموز مازندرانی در قالب درس آمادگی دفاعی و طرح از مدرسه تا مدرسه به مناطق عملیاتی کشور اعزام خواهند شد.



وی افزود: نخستین گروه از راهیان نور دانش آموزی 12 مهر ماه جاری عازم سرزمین های نور می شوند.



کمالی با بیان اینکه در اولین دوره اعزام 650 دانش آموز دختر رهسپار مناطق عملیاتی جنوب کشور خواهند شد افزود: اعزام اردوهای راهیان نور تا پایان اسفند سالجاری ادامه خواهد داشت.

جایگاه ویژه مدرسه در مدیریت شهری لحاظ شود



محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در گردهمایی شهرداران مازندران به اهمیت مدرسه و جایگاه تعلیم و تربیت اشاره و توجه امروز به مدرسه را تضمین کننده تربیت شهروند مطلوب آینده توصیف کرد.



وی بیان داشت: مدرسه، دانش آموز و معلم شهروندانی هستند که حضور آنان در مدیریت شهر تاثیر قابل توجهی دارد و از این جامعه بزرگ می توان بر گروه های گوناگون دیگر تاثیر گذاشت و در جهت اهداف تعیین شده آنان را سوق داد.



امیری انتخاب شهردار نمونه در حوزه تعلیم و تربیت را متذکر شد و اظهار داشت: براساس همکاری های شهرداران با مدرسه و مدیر و تسهیل امور دانش آموزان، آموزش و پرورش ارزیابی های ویژه صورت می دهد و شهردار نمونه معرفی خواهد کرد.

اسکان 100 هزار نفر روز مسافر فرهنگی در چالوس



محمد صادق فرزیب، مدیر آموزش و پرورش چالوس گفت: چالوس با توجه به این که ورودی سه استان کشور بوده و با توجه به آب و هوای متفاوت و طبیعت زیبا و دریای دل انگیز هر ساله پذیرای خیل عظیم همکاران است.

مدیر آموزش و پرورش چالوس بیان داشت:همکاران با تلاش خستگی ناپذیر خود با توجه به توانایی های خود سعی در فراهم کردن محیطی سالم، آرام و درخور شان فرهنگیان دارند.

وی افزود: ستاد اسکان فرهنگیان در تابستان امسال با 20 مدرسه و 139 کلاس در کنار 20 سوئیت خانه معلم چالوس آماده خدمت رسانی به همکاران ارجمند بوده است.



100 درصد کلاس های پایه ششم ابتدایی کیاکلا هوشمند شد

آرزو ولیپور، مدیر آموزش و پرورش منطقه کیاکلا گفت: 100 در صد کلاس های پایه ششم ابتدایی کیاکلا هوشمند شد.



وی بیان داشت: 235 دانش آموز امسال در کلاس ششم ابتدایی ادامه تحصیل خواهند داد و 18 کلاس هوشمند برای این دانش اموزان آماده شده است.



ولی پور با بیان اینکه 18 معلم پایه ششم ابتدایی این منطقه کلاس های ضمن خدمت را گذراندند تصریح کرد: هیچ کلاسی در پایه ششم در این منطقه مختلط نیست و تمامی کلاس ها تک جنسیتی اداره می شود.