  1. هنر
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

تهیه‌کننده گوشه پنهان:

خطرات داروهای پرورش اندام را به مخاطب نشان می‌دهیم

خطرات داروهای پرورش اندام را به مخاطب نشان می‌دهیم

تهیه‌کننده "گوشه پنهان" اعلام کرد این برنامه با حضور سه کارشناس به بررسی عوارض مصرف قرص‌های پرورش اندام می‌پردازد.

الهام پیر هادی تهیه کننده "گوشه پنهان" درباره موضوع امشب این برنامه به خبرنگار مهر گفت: شنبه 25 شهریور با اجرای میلاد رحیمی میزبان ناصر گرجی مربی تیم ملی پرورش اندام، دکتر کاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دکتر روشن پژوه خواهیم بود تا با حضور این کارشناسان به بررسی علل و بعد های روانی و پزشکی استفاده از داروهای پرورش اندام بپردازیم.

وی افزود: در واقع در صددیم خطرات و عوارض داروهای پرورش اندام را به مخاطب نشان ‌دهیم.

"گوشه پنهان" کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما شنبه ساعت 20:25 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1696517

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