الهام پیر هادی تهیه کننده "گوشه پنهان" درباره موضوع امشب این برنامه به خبرنگار مهر گفت: شنبه 25 شهریور با اجرای میلاد رحیمی میزبان ناصر گرجی مربی تیم ملی پرورش اندام، دکتر کاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دکتر روشن پژوه خواهیم بود تا با حضور این کارشناسان به بررسی علل و بعد های روانی و پزشکی استفاده از داروهای پرورش اندام بپردازیم.

وی افزود: در واقع در صددیم خطرات و عوارض داروهای پرورش اندام را به مخاطب نشان ‌دهیم.

"گوشه پنهان" کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما شنبه ساعت 20:25 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.