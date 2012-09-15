از معلمان مومن در آموزش و پرورش استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان، افزود: آموزش و پرورش متعلق همه افراد است و کمتر خانواده ای وجود دارد که با آموزش و پرورش کاری نداشته باشد.

وی یادآور شد: حمایت از آموزش و پرورش حمایت از علم و ادب است و باید کوشید این حمایت روز به روز افزایش پیدا کند.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: علم با ایمان ارزش پیدا می کند و علم به خودی خود هیچ ارزش و جایگاهی ندارد.

حجت الاسلام ترابی گفت: ایمان و ارتباط با خدا باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرد تا بحث علم و ایمان در کنار تعلیم و تربیت به جایگاه خود دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: باید در نظام آموزش و پرورش از معلمان با ایمان و با اعتقاد استفاده شود تا از این طریق بتوانیم دانش آموزان با ایمان و مذهبی را تربیت و تحویل جامعه دهیم.



محمدعلی امانی مدیر آموزش و پرورش دامغان نیز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان گفت: باید برای رسیدن به اهداف و برنامه ها در آموزش و پرورش از تمام توان و ظرفیت ها به کار گیری شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش از نهادهای اساسی و مهم در جامعه است که در تربیت نیروی انسانی نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان یادآور شد: آموزش و پرورش می کوشد در بحث تربیت نیروی انسانی نیروهای خوب را تربیت و تحویل جامعه دهد.

امانی خاطرنشان کرد: فرهنگیان از علاقه مندان به نظام و رهبری هستند و تمام توان و تلاش خود را به کار می گیرند تا اهداف و برنامه های آموزش و پرورش به خوبی به مرحله اجرا درآید.

وی گفت: امروز باید بکوشیم آموزش و پرورش در جامعه تقویت شود تا از این طریق بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را در جهت بهتر اجرا شدن برنامه ها و اهداف در نظام آموزش و پرورش تحقق و جامع عمل بپوشیم.