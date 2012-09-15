دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

سعید جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این رشته ها شامل آموزش زبان انگلیسی، شیمی دریا، مهندسی دریا، هیدرو دینامیک، دریانوردی، بنادر و کشتیرانی و حمل و نقل دریایی است.

وی گفت: 20 دانشجوی مرد و زن در هر کدام از این رشته ها پذیرش خواهند شد.

وی افزود: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به نشانی WWW.CMU.AC.IR واحد پردیس دانشگاه مراجعه کنند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بیان داشت: این دانشگاه یکی از دانشگاه های تخصصی و قطب آموزش و پژوهش صنعت دریانوردی و علوم دریایی ایران و خاورمیانه بوده که دارای سه دانشکده مهندسی دریا، مدیریت و علوم انسانی و علوم دریایی و حدود سه هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در 23 رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

وی گفت: 89 نفر عضو هیئت علمی، در این دانشگاه کار آموزش و تدریس دانشجویان را بر عهده دارند.