  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

تصاویر تظاهرات ضد آمریکایی مردم ترکیه / سربازان محمد(ص) آماده جهاد با کافران

تصاویر تظاهرات ضد آمریکایی مردم ترکیه / سربازان محمد(ص) آماده جهاد با کافران

مسلمانان ترکیه به ویژه شیعیان این کشور روز گذشته در واکنش به فیلم موهن آمریکایی دست به تظاهرات در استانبول زدند.

به گزارش خبرنگار مهر از استانبول، معترضان با شعار "مرگ بر آمریکا"، " مرگ بر اسرائیل" و "ما سربازان محمد برای جنگ با کافران آماده هستیم" خشم خود را از پخش این فیلم آمریکایی ابراز کردند.

پس از این تظاهرات "صلاح الدین اوز گوندوز" رهبر شیعیان ترکیه در یک سخنرانی گفت : عاشقان محمد به هیچ کس اجازه نخواهند داد که با احساسات یک میلیارد و نیم مسلمان در جهان بازی کنند.

صلاح الدین اوز گوندوز با محکوم کردن آمریکا و اسرائیل اظهار کرد که این فیلم به منظور ایجاد فتنه و تفرقه ساخته شده است.

پس از این سخنرانی اوزگوندوز در بیانیه ای فیلم موهن آمریکایی و دخالتهای نظامی این کشور را در منطقه محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است : آمریکا به بهانه دموکراسی و آزادی در کشورهایی مانند لیبی و غیره دخالت نظامی کرده، اما در مقابل ظلم و ستمی که در کشورهای عربستان، بحرین و یمن صورت می گیرد، هیچ عکس العملی نشان نداده است.

کد مطلب 1696525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها