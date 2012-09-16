مردم امیریه دامغان خواستار ارتقای این شهر به شهرستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ارسالی اهالی شهر امیریه که نسخه ای از آن یک شنبه برای دفتر خبرگزاری مهر در دامغان ارسال شد، آمده است: شهر امیریه به مرکزیت بخش امیرآباد از توابع شهرستان دامغان که در سال 1330 بخشداری در آن تاسیس ( از 61 سال پیش، بیش از نیم قرن) و با مساحتی معادل 11هزار کیلومتر مربع از بخش های بسیار قدیمی و انگشت شمار آن زمان کشور بوده که استحقاق شهرستان شدن این بخش را نسبت به دیگر بخش ها حتی کمتر از 10 سال از سابقه بخشداری آنها بیشتر نمی گذرد را دو چندان کرده است.

در بخش دیگری از این نامه آورده شده: انتظار می رود در دولتی که به عنوان دولت عدالت محور مطرح است حق مردم این بخش نیز نادیده گرفته نشود و حق و حقوق آنها نیز محترم شمرده شود.

در ادامه این نامه به استعدادهای شهر امیریه نیز اشاره شده و آمده است: جذابیتهای بی شمار متنوع آب و هوایی آن که در شمال محصول گردو و در مرکز محصول پسته و در جنوب آن خرما استحصال می شود این بخش را به یک قاره متنوع کوچک تبدیل کرده است و همچنین موقعیت جغرافیایی بسیار خوب امیریه این است که در مرکز جغرافیایی استان واقع شده و در بسیاری از مواقع می تواند به عنوان یک شهرستان معین در زمینه های مختلف نه در استان بلکه در استان های همجوار به دلیل واقع شدن آن در کریدور شمال به جنوب و بزرگراه پایتخت به پایتخت معنوی کشور استفاده کرد.

در پایان این نامه آورده شد: بخش امیرآباد از چهار منطقه بزرگ شامل مناطق تویه دروار، قهاب صرصر، قهاب رستاق و سرکویر است و با عنایت به واقع شدن بخش عظیمی از کویر در این بخش به منظور کنترل و زیر نظر داشتن آن و با توجه به شهرستان شدن بخش هایی از دیگر شهرستان های استان در سال های اخیر که این موضوع می تواند مزایای بسیاری را برای مناطق مذکور به ارمغان بیاورد که امیدواریم در اسرع وقت نسبت به شهرستان شدن شهر امیریه اقدام شود.