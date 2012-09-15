  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

تایمز هند خبر داد:

آمریکا در حال اعزام جاسوس و هواپیماهای بدون سرنشین به لیبی است

آمریکا در حال اعزام جاسوس و هواپیماهای بدون سرنشین به لیبی است

کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی و حمله معترضان به سفارتخانه های ایالات متحده در برخی کشورها، کاخ سفید را برآن داشته تا اقدام به اعزام جاسوس و هواپیماهای بدون سرنشین خود به لیبی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، آمریکا در حال اعزام جاسوسان، تفنگداران دریایی و هواپیماهای بدون سرنشین خود به لیبی با هدف پیدا کردن افرادی است که در قتل سفیر این کشور دست داشته اند.

اما تحقیقات آمریکا در این رابطه با توجه به وضعیت موجود در لیبی تا کنون راه به جایی نبرده است. علاوه بر آن با توجه به گسترش تظاهرات ضد آمریکایی در خاورمیانه، آسیا و آفریقا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در حال حاضر نیروی چندانی برای اعزام به لیبی در اختیار ندارد.

برهمین اساس هم اکنون یک تیم متشکل از نیروهای اف.بی.آی ( پلیس فدارل آمریکا ) در لیبی به دنبال یافتن گروهی از القاعده است که اقدام به انتشار تصاویر تحولات لیبی در اینترنت کرده تا شاید از این طریق بتواند افرادی که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی و قتل سفیر آمریکا در لیبی دخالت داشته اند را شناسایی و دستگیر کند.

کد مطلب 1696528

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