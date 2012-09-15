آماده سازی پایانه مسافربری جهت اعزام زائران قمی به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه ۲ قم گفت: خیابان‌های اطراف ریل قدیمی راه آهن و حریم دکل برق نیز بهسازی می‌شوند.



مجید متین فرد ادامه داد: این اقدام در راستای زیباسازی فضای شهری در این منطقه که از مناطق کمتر برخوردار در شهر قم است، انجام می‌شود.



توسعه شبکه فاضلاب در منطقه 2 قم



شهردار منطقه 2 قم با اشاره به انجام بیشترین حجم حفاری‌ها در رابطه با توسعه شبکه فاضلاب در منطقه 2 شهر قم ابراز داشت: شهرداری منطقه 2 همکاری ویژه‌ای با شرکت آب و فاضلاب در این زمینه انجام می‌دهد.



متین فرد ترمیم روکش آسفالت در این مناطق را از برنامه‌های آینده شهرداری ذکر کرد و گفت: تکمیل بلوار توحید یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در این منطقه پیگیری می‌شود.



وی ادامه داد: احداث بوستان‌های یادگار امام، مریم، شاهد، پگاه، پرنیا و فاز 2 بوستان امام رضا(ع) از دیگر برنامه‌های آینده شهرداری منطقه 2 قم است.



وی احداث یک ایستگاه آتش‌نشانی در خیابان جواد‌الائمه و سه سوله در منطقه 2 را از دیگر فعالیت‌های شهرداری این منطقه عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری منطقه 2 احداث زیر گذر یادگار امام در این بلوار برای اتصال به بلوار امام رضا(ع) است.



بهسازی خیابان توحید برای عبور معلولان



شهردار منطقه 2 قم بیان کرد: طرح بهسازی خیابان توحید برای عبور معلولان از دیگر طرح‌هایی است که در راستای تکریم این قشر انجام می‌شود.



وی با اشاره به فعالیت‌های شهرداری در این منطقه در سالجاری ابراز کرد: در سال جاری 21 هزار و 300 متر جدول‌گذاری در این منطقه انجام شده و 20 هزار تن آسفالت نیز برای 150 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است.



متین‌فر توسعه فضای سبز را از دیگر فعالیت‌های یک سال گذشته در منطقه 2 شهرداری قم دانست و ادامه داد: همزمان با این فعالیت‌ها، موضوع زیباسازی شهری در این منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفته و پیگیری می‌شود.



برگزاری اولین المپیاد ورزشی در بین کارکنان شهرداری



مدیر امور اداری و منابع انسانی شهرداری قم از برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشی در بین کارمندان و کارکنان مجموعه شهرداری قم خبر داد و گفت: مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری قم با هدف ایجاد نشاط و افزایش روحیه به منظور خدمت رسانی بیشتر به مردم در شهر کریمه اهل بیت(س) برگزار می شود.



علی بیگدلی افزود: این مسابقات در هفت رشته ورزشی در رشته های فوتسال، والیبال، پینگ پنگ، دارت، شطرنج و طناب کشی برگزار می شود که این رقابت ها فرصت مناسبی برای پشت سر گذاشتن یک دوره کاری برای مدیران و کارکنان ونیز برای ایجاد رقابتی سالم بین این قشر به شمار می رود.



یادواره شهدای منطقه پنج برگزار می‌شود



شهردار منطقه پنج قم با اعلام آغاز به کار ستادهای یادواره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه پنج از برگزاری اولین یادواره شهدا در محله شهرک حضرت قائم(عج) در منطقه پنج خبر داد و گفت: این یادواره نخستین برنامه این ستاد است.



سید جمال الدین حسینی برگزاری یادواره و جشنواره های فرهنگی سایر محله های منطقه پنج را در دست بررسی و برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: انشاء الله در آینده با همکاری هیئت و نهادهای فرهنگی شاهد برگزاری آنها خواهیم بود.



وی گفت: با توجه به اهمیت برگزاری این مراسم بوستان اطلس محل برگزاری یادواره، آماده سازی شده و اقدامات متعددی جهت باز پیرایی و بهسازی آن اجرا شده است.



وی برنامه ها و فعالیت های ستادهای یادواره فرهنگی و اجتماعی منطقه را متنوع خواند و از آمادگی این ستاد جهت برگزاری مراسم ها با مشارکت سایر ارگانها خبر داد.



حسینی افزود: برگزاری یادواره های شهداء، برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی، علمی، برگزاری نشستهای تخصصی، اجرای برنامه های مذهبی و مناسبتی و بسیاری دیگر از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی از قابلیتهای این ستاد به شمار می روند.



این مراسم امروز شنبه 25 شهریور ساعت 20:30 دقیقه در بوستان اطلس واقع در شهرک حضرت قائم (عج)، 16 متری کلانتری با حضور مسئولان استان برگزار خواهد شد.



آماده سازی پایانه مسافربری جهت اعزام زائران قمی به عتبات عالیات



مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم بیان کرد: با توجه به دستور شهردار قم مبنی بر ساماندهی اعزامهای عتبات عالیات که به صورت پراکنده در سطح شهر انجام می شد رسیدگی به این موضوع و طرح بهسازی پایانه مسافربری در دستور کار قرار گرفت و تمامی اعزامها از خردادماه سال جاری از این پایانه در حال انجام است.



علیرضا مظفری گفت: طبق توافقات بعمل آمده بین سازمان پایانه‌های مسافربری و سازمان حج و زیارت استان قم کلیه سفرهای زیارتی عتبات عالیات و حج از ترمینال مرکزی واقع در جاده قدیم قم - تهران در حال انجام است.



مظفری در خصوص امکانات رفاهی دیده شده جهت استفاده زائران افزود: در خصوص پارک وسایل نقلیه ظرفیت تعداد ۲۰۰ خودرو تامین شده که شهروندان می‌توانند از توقفگاه مورد نظر جهت خودروهای شخصی استفاده کنند.



وی گفت: از پایانه مسافربری شهرداری قم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران با همکاری سازمان اتوبوسرانی سرویسهایی در نظر گرفته شده است.



جشن بزرگ روز دختر در بوستان نرگس برگزار می شود



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن سالروز ولادت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س) و ایام با برکت دهه کرامت و روز دختر، جشن بزرگ روز دختر به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم در بوستان نرگس برگزار می شود.



ابوالفض چابکی افزود: این جشن شامل برنامه های متنوع سخنرانی، تواشیح،نمایش تئاتر مذهبی،برگزاری مسابقات فرهنگی همراه با اهدای جوائز ارزنده از قبیل کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و مقدس مشهد و جوائز نفیس ارزنده دیگر خواهد بود.



برپای نمایشگاه تولیدات دختران و بانوان در بوستان نرگس



چابکی در ادامه به برگزاری نمایشگاه تولیدات دختران و بانوان استان قم از ابتدای دهه کرامت در بوستان نرگس اشاره کرد و افزود : این نمایشگاه با حضور دختران و بانوان استان برگزار و تولیدات آنها در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.



وی در خصوص دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان داشت : نمایشگاه آسمانیها از ۲۲شهریور ماه در بوستان نرگس آغاز به کار کرده که تا پایان دهه کرامت ادامه خواهد داشت.



وی همچنین در ادامه از برگزاری برنامه نشاط آسمانی ویژه خانواده های محترم در ایام دهه کرامت در بوستان علوی خبر داد و اذعان داشت: این برنامه هر شب از ساعت 20 تا 24 در بوستان علوی برگزار می‌شود که شامل برنامه های متنوع فرهنگی خواهد بود.

