صحن مصلای حرم حضرت عبدالعظیم(ع) توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بابازاده با اشاره به این خبر گفت: به منظور رفاه حال نمازگزاران و زائران، صحن مصلای حرم حضرت عبدالعظیم(ع) واقع در ضلع شرقی این حرم شریف توسعه می یابد.

وی با اشاره به اینکه توسعه صحن مصلی بر اساس توافقات با امام جمعه شهرری و تولیت آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در دستور کار این منطقه قرار گرفته است، افزود:‌ احداث صحن آیت الله کاشانی در ضلع غربی، مسقف کردن ضلع شرقی با سازه های ثابت، توسعه مصلا و تملک املاک معارض ضلع شمال حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از جمله اقدامات شهرداری در راستای پیشرفت روند اجرایی طرح توسعه آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) است.

وی در ادامه، پروژه احداث صحن آیت الله کاشانی را یک پروژه ملی برشمرد و تصریح کرد: این پروژه در مساحتی حدود 3500 مترمربع در ضلع غرب حرم در حال احداث است و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه شهرری سومین شهر زیارتی کشور است، یادآور شد: طرح توسعه اطراف آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به دلیل حضور چشمگیر زائران در این شهر مذهبی در دستور کار قرار گرفت که با اجرایی شدن آن، امکانات رفاهی و خدماتی بسیاری در اختیار آنها قرار می گیرد.

پاکسازی زمینهای بایر و لایروبی انهار جاده ورامین

شهرداری منطقه 20 تهران به منظور پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، نسبت به پاکسازی زمینهای بایر و لایروبی انهار معابر پرتردد بخش حریم این منطقه اقدام کرد.

یحیی رنجبران شهردار ناحیه 6 این منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور جلوگیری از تکثیر و ازدیاد جانوران موذی و رفع آلودگی های زیست محیطی از سوی اداره خدمات شهری این ناحیه نسبت به پاکسازی زمینهای بایر حاشیه جاده ورامین، خیابان قم، خیابان شهید عربخواری و همچنین مقابل سرای محله نظامی به متراز 20 هزار مترمربع اقدام شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از آبگرفتگی و مهار سیلاب احتمالی انهار به صورت مستمر لایروبی می شوند و این در حالی است که 6 تن ضایعات در هفته اخیر از انهار محلهای مورد اشاره جمع آوری و سه هزار مترمربع از انهار محله عباس آباد شستشو شد.

شهردار ناحیه 6 منطقه 20 تهران بیان داشت: بخشی از ناحیه 6 در بخش حریم این منطقه قرار دارد که ارائه خدمات شهرداری به منظور رفاه حال ساکنان این محدوده انجام می شود.

وی ادامه داد: درراستای اشاعه فرهنگ زیست محیطی و اطلاع رسانی به شهروندان تعداد 5 عدد بنر با مضامین زیست محیطی برروی سازه های پرتال در سطح محلات نصب شد.

تودیع و معارفه فرمانده بسیج حوزه ادارات شهرستان ری

ایرج سدی به عنوان فرمانده جدید بسیج حوزه ادارات شهرستان ری معرفی و از زحمات سعید اصلانی فرمانده سابق بسیج حوزه ادارات قدردانی شد.

معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ری در این مراسم با بیان اینکه "ری نیروهای متعهد و توانمندی را در سطوح مختلف مدیریتی تحویل جامعه داده است"، گفت: نقش این شهر در امور اجرایی کشور بی بدیل است.

امیرحسین باقرنژاد افزود: اگر این حوزه تقویت شود به همین میزان در مسیر صیانت از ولایت فقیه حرکت خواهیم کرد؛ چراکه توجه به کسانی که در پایگاههای بسیج زیر همین خیمه جمع می شوند یک رسالت است.

معاون استاندار تهران تصریح کرد: بر خود تکلیف می دانم به حرمت خون شهدا و حفظ ارزشهای نظام و صیانت از انقلاب اسلامی، برای بسیج هر کاری که می توانم انجام دهم.

در این مراسم که در محل فرمانداری ری برگزار شد، سرهنگ بوربورثانی جانشین سپاه حضرت سید الشهدا(ع) تهران، فرمانده ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) و جمعی از مسئولان و فرماندهان بسیج نیز حضور داشتند.