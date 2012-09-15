650 میلیون تومان به امور کتابخانه های عمومی سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج با اشاره به لزوم توسعه کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: این مبلغ برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های شهرستان، احداث کتابخانه نایسر و تکمیل کتابخانه مرکزی سنندج هزینه می شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر شش باب کتابخانه شهری و پنج باب کتابخانه روستایی در شهرستان سنندج موجود است، افزود: در سال های اخیر اقدامات موثری در راستای نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی انجام شده است ولی باید اقدامات بهتری را در این حوزه در دستور کار قرار داد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اهمیت و جایگاه کتاب در سطح کشور افزود: توجه به ذائقه مخاطبین، ایجاد جذبه و تنوع بخشی در محتوای کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج مهمترین راهکار برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و گرایش جوانان به کتابخانه ها است.

میرزائی اصل در پایان بر لزوم توسعه کمی و کیفی و همچنین بکارگیری نیرو برای کتابخانه های روستایی تاکید کرد و یادآور شد: باید توجهی ویژه به کتابخانه های روستایی در استان کردستان صورت گیرد.

رفع مشکل کمبود نیرو در کتابخانه های عمومی سنندج

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در بخش دیگری از این جلسه با اعلام اینکه هم اکنون بیش از ١٠ هزار نفر در کتابخانه های شهرستان سنندج عضو هستند، گفت: کمبود نیروی انسانی از مهمترین دغدغه های این اداره کل بود که در سال های اخیر و با عنایت مسئولان با بکارگیری نیرو های متخصص این معضل تا حدود زیادی رفع شده است.

عطاالله رستگار ضمن تقدیر از کمکها و حمایت های شهرداری سنندج در پرداخت پنج درصد از درآمدهای داخلی خود به امور کتابخانه های عمومی سنندج، همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی را خواستار شد و عنوان کرد: کارهای فرهنگی نیازمند زمان و همچنین مشارکت بیشتر از سوی تمامی دستگاه های دولتی است.