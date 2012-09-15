تجهیزات نوین نظامی اردبیل به نمایش گذاشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا صیامی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اردبیل تصریح کرد: تجهیزات نظامی استان در 31 شهریور ماه مصادف با اولین روز هفته دفاع مقدس در رژه نیروهای مسلح استان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولین روز هفته دفاع مقدس مصادف با روز جمعه است، افزود: احتمال داشت به خاطر تعطیلی روز جمعه مشارکت مردمی و مسئولان در برگزاری رژه نیروهای مسلح با مشکلاتی روبرو شود که در مورد تغییر آن با تهران مکاتباتی داشتیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

صیامی با اشاره به اهمیت برگزاری رژه در کشور و استان اضافه کرد: رژه نیروهای مسلح اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد و در این روز تمام ساز و برگها و تجهیزات نظامی و انتظامی استان و کشور به نمایش گذاشته شده و مردم نیز از وجود این تجهیزات مدرن مطلع می شوند.

فرمانده تیپ 40 مستقل پیاده ارتش با بیان اینکه تمام تجهیزات نظامی کشور و استان بومی شده است، ادامه داد: تجهیزات نوین نظامی کشور با تلاش نیروهای نظامی و محققان این نیروها کاملا بومی شده که نشان از دانش بالا و بی نیازی کشور به دانش دیگر کشورها است.

وی با بیان اینکه باید رژه نیروهای مسلح استان به خوبی به تصویر کشیده شود، یادآور شد: صدا و سیما با مشارکت مردم هر سال برای پوشش رژه نیروهای مسلح زحمتهای زیادی می کشد که باید امسال به جهت تقارن روز رژه با روز جمعه بر زحمتهای خود بیفزاید.

صیامی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای برگزاری رژه در روز اول هفته دفاع مقدس عنوان کرد: برنامه ریزی دقیق برای اجرای رژه نیروهای مسلح در استان انجام شده و هیچگونه نگرانی در این مورد وجود ندارد.