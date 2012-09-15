پسروی آب دریاچه ارومیه تهدیدی برای کشاورزی

به گزارش خبر گزاری مهر ، مسعود محمدیان ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه درشهرستان آذرشهر در گفتگو با خبرنگاران، خواستار حفظ شرایط موجود کشاورزی با توجه به مشکلات اقلیمی بوجود آمده در منطقه شد.



وی شوری آب و خاک به جهت پسروی آب دریاچه ارومیه را از جمله مشکلات بخش کشاورزی در منطقه عنوان نموده و افزود: لزوم انتقال بین بخشی و تأمین آب از جاهای دیگر می تواند بر بسیاری از مشکلات منطقه فائق آید.



حاشیه رودخانه های دائمی فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بخش شیلات

مدیر امور شیلات و آبزیان آذربایجان شرقی گفت:حاشیه رودخانه های دائمی به لحاظ تأمین آب مطمئن از رودخانه و آب زیر قشری آن، مکانهای مستعدی برای توسعه پرورش ماهی قزل آلا و سرمایه گذاری مطمئن هستند.



محمد صمدزاده مدیر امور شیلات و آبزیان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در چارچوب مصوبات کارگروه توسعه کشاورزی استان در سالجاری و با توافق های به عمل آمده با شرکت آب منطقه ای استان گفت: طبق توافق انجام شده امکان ایجاد مزارع پرورش ماهی قزل آلا با حفر چاه های سطحی در حاشیه رودخانه های آیدوغموش، قرانقو، قزل اوزن و ارس فراهم گردیده است.



وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده ، احداث مزارع منفرد با حفر یک حلقه چاه با دبی 10 تا 15 لیتر در ثانیه و ظرفیت تولید 20 تا 30 تن و مزارع مجتمع با حفر چند حلقه چاه و ظرفیتهای تولیدی بالاتر امکان پذیر خواهد بود.

اعزام تیم ویژه بازرسی وزیر جهاد کشاورزی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی



تیم ویژه بازرسی به دستور وزیر جهادکشاورزی برای نظارت و بررسی اقدامات صورت گرفته و در حال انجام برای کشاورزان زلزله زده به شهرستان های اهر، ورزقان و هریس اعزام شد.



به دنبال سفر اخیر دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به مناطق زلزله زده آذربایجان و دلجویی از آسیب دیدگان و رسیدگی به مشکلات مناطق زلزله زده بویژه کشاورزان و دامداران حادثه دیده، تیم ویژه ای از اداره کل بازرسی و نظارت بر عملکرد وزارت جهادکشاورزی به منظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته و نیز تسریع در خدمات در حال انجام به شهرهای هریس ، اهر و ورزقان اعزام شد.



برپایه این گزارش بازرسان این اداره کل با حضور مستمر در مناطق آسیب دیده نسبت به رصد مشکلات و موانع و ارائه اطلاعات و کمک به نیروهای عمل کننده وزارت جهادکشاورزی اقدام می نمایند .



کسب رتبه نخست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شهرستان مراغه در کشور



موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از نظر سرانه طرح های تحقیقاتی ، رتبه اول کشوری را کسب کرد.



عبدالعلی غفاری رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ظهر امروز شنبه با بیان اینکه هم اکنون 245 طرح تحقیقاتی در قالب 586 پروژه تحقیقاتی در حال انجام است افزود : این موسسه از نظر سرانه طرح های تحقیقاتی در بین 23 موسسه و مرکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در رتبه رتبه اول قرار دارد.



وی همچنین از تولید یک هزار و 740 تن بذر پرورشی ارقام جدید در این موسسه خبر داد و افزود : امسال در ایستگاههای تحقیقاتی این موسسه یک هزار و 700 تن بذر پرورشی گندم و جو و 40 تن بذر پرورشی نخود ، علوفه و گلرنگ تولید و در اختیار کشاورزان پیشرو جهت ازدیاد بذر و تکثیر قرار گرفته است .



دکتر غفاری با بیان اینکه مقاومت به سرما ، خشکی و بیماری ها از ویژگی های ارقام معرفی شده از سوی این موسسه است ادامه داد: تاکنون توسط این موسسه در20 سال گذشته 32 رقم جدید محصول زراعی دیم معرفی و در اختیار کشاورزان قرار گرفته و ارقام معرفی شده این موسسه در مقایسه با ارقام بومی و محلی 5 تا 20 درصد برتری عملکرد دارند.